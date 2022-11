Havila Castor døpt i Ålesund

Skipets gudmor er Aurora Sævik, barnebarn til styreleder og hovedaksjonær Per Sævik. Foto: Havila Kystruten.

Kystruteskipet Havila Castor ble nylig døpt av gudmor Aurora Sævik på Skansekaia i Ålesund.



Etter et halvt år i drift langs norskekysten, ble Havila Castor offisielt døpt i Ålesund mandag. Skipets gudmor er Aurora Sævik, barnebarn til styreleder og hovedaksjonær Per Sævik.



– Jeg ble utrolig stolt og glad da farfar spurte om jeg ville være gudmor for Havila Castor, sier Aurora Sævik.



– Vi barnebarna fikk jo lov til å være med å velge navn på kystruteskipene, men jeg hadde aldri sett for meg å stå her i dag. Dette har vært et minne for livet.

Havila Castor er oppkalt etter Castor, en stjerne i stjernebildet Tvillingene. Pollux, som Havila Kystrutens siste skip er kalt opp etter, er den andre stjernen i Tvillingene, stjerner som historisk sett er brukt til navigasjon på havet og som tar skip og mannskap trygt hjem til havn.



– Vi skulle gjerne hatt tvillingskipet Havila Pollux her i dag også, men hun får sin velfortjente dåp i løpet av neste år, sier styreleder Per Sævik.



– Den siste uken har vært viktig for oss i Havila Kystruten, når vi nå endelig har fått døpt våre to skip i drift. Nå retter vi blikket fremover, og gleder oss til Havila Polaris og Havila Pollux begynner å seile langs kysten slik at vi får levert på samfunnsoppdraget vårt.



I FRONT

I starten av juni seilte Havila Castor inn Geirangerfjorden for første gang. Den seilasen ble gjort på ren batterikraft, utslippsfritt og lydløst. Begivenheten fant sted fire år før myndighetenes krav om utslippsfri skipsfart i verdensarvfjordene i Norge.



– Da Stortinget besluttet dette i 2018 var det mange som sa at 2026 var for tidlig og helt umulig. Vi beviste med god margin at det er mulig og det setter oss i front på utviklingen langs norskekysten, sier administrerende direktør Bent Martini.



I Ålesund var det mange som hadde tatt turen for å overvære dåpen av kystruteskipet.



– Ålesund er en viktig havn langs kystruten. Vinterstid ligger vi til kai her i flere timer, og i sommer– og høstsesongen er det utgangspunktet for seilingene våre i Geirangerfjorden og Hjørundfjorden. Derfor synes vi det var fornuftig å arrangere dåpen her i dag, og vi synes det er veldig hyggelig at så mange ville dele dagen sammen med oss, sier Martini.



– De siste ukene har vært hektisk for hele organisasjonen for å få gjennomført disse dåpsarrangementene, og jeg har latt meg imponere over innsatsen våre ansatte har lagt ned både på sjø og på land, avslutter han.

– Vi skulle gjerne hatt tvillingskipet Havila Pollux her i dag også, men hun får sin velfortjente dåp i løpet av neste år, sier styreleder Per Sævik under dåpen av Havila Castor. Foto: Havila Kystruten. I Ålesund var det mange som hadde tatt turen for å overvære dåpen av kystruteskipet. Foto: Havila Kystruten. Fra venstre: Hotellsjef André Aslaksen, maskinsjef Ernst Stenvold, styreleder Per Sævik, gudmor Aurora Sævik, administrerende direktør Bent Martini, kaptein Truls Bruland, overstyrmann Arvid Øye. Foto: Havila Kystruten.