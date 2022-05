Havila Castor til Bergen

Havila Castor er identisk med sitt søsterskip, Havila Capella, som rederiet tok over i november 2021. Foto: Havila Kystruten.

Havila Kystrutens andre skip og det andre av verdens mest miljøvennlige passasjerskip, Havila Castor, er ventet til Bergen med planlagt ankomst 5. mai.



I slutten av april tok Havila Kystruten over sitt andre skip for å betjene den klassiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes, Havila Castor, på Tersan-verftet i Tyrkia. Kort tid etter startet skipet på sin seilas hjem til Norge og Bergen. Underveis har skipet en besetning på 60 personer som gjør klar skipet for drift, og torsdag 5. mai ankommer skipet Bergen.



– Havila Castor har god fart hjemover etter bunkring i Cartagena, og nærmer seg nå den engelske kanal, sier administrerende direktør Bent Martini.



– Så langt har hjemturen gått etter planen og som forventet, og hun skal ankomme Bergen i løpet av morgentimene. Vi gleder oss til å ønske Havila Castor velkommen til Bergen.



FREMTIDENS SKIP

Havila Castor er identisk med søsterskipet Havila Capella, som i april vant «Next Generation Ship Award». Skipet har en batteripakke på 6,1 MWh, og går i tillegg på naturgass (LNG). Kombinasjonen gjør at CO 2 -utslippene fra skipet reduseres med rundt 30 prosent og NOX-utslippene med 90 prosent.



– Det er viktig for kysten å få Havila Castor i drift, som verdens mest miljøvennlige passasjerskip. Dette er også fremtidens skip, med løsninger som gjør at vi allerede på første seilas vil levere bedre enn klima- og miljøkravene som opprinnelig lå i anbudet fra Samferdselsdepartementet, sier Martini.



– Havila Castor skal også seile verdensarven utslippsfritt, og vi skal i løpet av kontraktsperioden redusere våre utslipp ytterligere, blant annet med gradvis innblanding av biogass når dette blir tilgjengelig i et stort nok omfang.



RASK SNUOPERASJON

Havila Castor skal de neste dagene ligge ved Bontelabo 2 i Bergen. Her skal skipet klargjøres for å settes inn i rute tirsdag 10. mai.



– Vi har tiden av veien på å få skipet klart til jomfruturen sin, og har satt på alle ressurser vi kan for å få til en snuoperasjon på rekordtid. Med alle våre dyktige ansatte og leverandører er jeg veldig optimistisk med tanke på at vi løser den utfordringen, avslutter Martini.