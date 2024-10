Havila Kystruten er Made in Norway

Om Made in Norway

Made in Norway er et beskyttet varemerke for markedsføring. Det skal styrke norske produkter og løsningers posisjon i internasjonale markeder.

Merkeordningen er en del av “Hele Norge eksporterer”, satt i gang av regjeringen for å øke Norges internasjonale konkurransekraft.

Når du ser opphavsmerket kan du være trygg på at produktet eller løsningen i all hovedsak er utviklet eller produsert i Norge, og følger gitte krav til ansvarlighet og bærekraft.

Innovasjon Norge forvalter ordningen.

Norge må øke fastlandseksporten og omstille næringslivet. Norge trenger løsninger som skaper arbeidsplasser, gir bærekraftig vekst og økt eksport.

Et felles opprinnelsesmerke vil skape synergier, der bedrifter som lykkes internasjonalt med merket på produktene vil ha en positiv innvirkning på andre Made in Norway-bedrifter.

De spesifikke kriteriene varierer avhengig av produktkategori.



Havila Kystruten har blitt tildelt det offisielle opphavsmerket «Made in Norway» av Innovasjon Norge, etter en søknadsprosess som inkluderer strenge kriterier når det gjelder norsk opphav og verdiskaping, men også forpliktelser innenfor bærekraft og til produktkvalitet. Det skal sikre at de høyeste standarder for norsk kvalitet opprettholdes under den nye opphavsmerket. Sertifiseringsmerket er utformet for å øke norske selskapers konkurransekraft i det internasjonale markedet.– Det er med stor stolthet vi har fått lov til å være med i merkeordningen Made in Norway, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.- Vi er et norskeid selskap som stammer fra flere tiår med norsk næringsliv. Havila-konsernet har i lang tid bidratt til verdiskaping og arbeidsplasser langs norskekysten, som igjen har bunnet ut i satsningen på Havila Kystruten. Vi er heldige som får lov til å være en del av en over 130 år lang tradisjon med kystrutevirksomhet, som viser frem det beste norskekysten har å tilby til turister fra inn- og utland.Havila Kystruten bidrar ikke bare til arbeidsplasser i eget selskap, men er en viktig aktør for små og store leverandører i hele Norge.– Hver dag på ruten vår bidrar vi til økt aktivitet for våre leverandører, og for havnene vi besøker. Vi serverer kortreist og lokalprodusert mat om bord, hvor vi hver dag jobber for å levere et så lavt matsvinn som mulig – fordi det er bra for miljøet og økonomisk fornuftig.– Vi tar med oss passasjerer, både lokale og turister, fra havn til havn for magiske opplevelser tett på vår vakre kyst. Kystsamfunnene vi besøker er utrolig viktig for vår virksomhet, og vi er stolte av at vårt eierskap ligger nettopp her i Norge. Derfor var det helt naturlig for oss å søke om Made in Norway-merket, sier Martini.De nye skipene til Havila Kystruten gir også de reisende en helt unik reiseopplevelse.– Det er klart for oss at flere reisende søker stillhet, urørt natur og det rene, som Norge byr på. Med våre moderne, nybygde skip – som er fullspekket med norsk teknologi samt møbler og interiør fra norske leverandører, kan vi tilby en stillegående og komfortabel reise langs kysten som ingen kan matche. Det gir våre passasjerer en helt unik opplevelse av norskekysten og kulturen vår, avslutter Martini.