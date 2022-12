Havila Kystruten fikk medhold

Havila Kystruten

Havila Kystruten driver fire av skipene på verdens vakreste kystreise mellom Bergen og Kirkenes.

Havila Kystruten har nye, miljøvennlige skip med store lugarer, matkonsept og interiør som speiler norskekysten.

Skipene er designet for at passasjerene skal få oppleve mest mulig av landskap og natur, skiftende vær og sesonger.

Skipene har verdens største batteripakker og kan seile støy- og utslippsfritt gjennom verdensarvfjorder, sårbar natur og inn og ut av havner.

Kystruten har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre, på hjemstedet til Sævik-familien som startet selskapet og fortsatt er majoritetseiere.

Kjennelsen sier at gjelden Havila Kystruten har til GTLK i forbindelse med byggefinansiering og den planlagte leasingfinansieringen av ferdige skip frigis mot oppgjør. Oppgjøret av gjelden til GTLK skjer ved innbetaling til en sperret konto i henhold til sanksjonsregelverket.– Dette er en god avklaring for oss, som betyr at vi har full rett til å ta overtakelse av Havila Polaris og etter hvert Havila Pollux, samtidig som vi får gjort opp på Havila Capella, sier administrerende direktør Bent Martini.– Vi har vært igjennom en krevende periode med mye usikkerhet som har påvirket fremdriften på levering av Havila Polaris, men er glade for at det er fattet en beslutning nå.Havila Kystruten har utsatt leveringen av Havila Polaris i påvente av høringen i London og rettskjennelsen. Skipet vil etter planen overtas av rederiet rett over helgen, og seile hjem til Norge så fort det lar seg gjøre.– Det begynner å bli tidskritisk å rekke oppstart i rute 29. desember, men vi snudde Havila Castor i Bergen på 5 dager, og kan klare det igjen. Samtidig vil det måtte skje midt i julefeiringen, og vi er også avhengige av våre leverandører for å komme i mål når Havila Polaris har kommet hjem, sier Martini.– Nå trenger vi litt tid på å finne ut hvor vi står og hvor mye vi klarer å gjøre i Bergen etter skipet kommer til dit, og vil så snart det lar seg gjøre gi en oppdatering på når Havila Polaris starter sin drift langs norskekysten, avslutter han.