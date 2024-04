Havila Kystruten håper på strenge miljøkrav

Havila Kystruten

Havila Kystruten driver fire av skipene på verdens vakreste kystreise mellom Bergen og Kirkenes.

Havila Kystruten har nye, miljøvennlige skip med store lugarer, samt et matkonsept og interiør som speiler norskekysten.

Skipene er designet for at passasjerene skal få oppleve mest mulig av landskap og natur, skiftende vær og sesonger.

Skipene har store batteripakker og kan seile utslippsfrit gjennom verdensarvfjorder, sårbar natur, samt inn og ut av havner.

Havila Kystruten har hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre, på hjemstedet til Sævik-familien som startet selskapet og fortsatt er majoritetseiere.

Oslo Economics er utnevnt av Samferdselsdepartementet for å gjennomføre en utredning om Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen. Utredningen vil blant annet se på hvilke transportbehov kystrutevirksomheten skal dekke, hvilke miljøkonsekvenser den har, og potensialet for ytterligere skjerping av miljøkravene, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.– Vi trenger mer kunnskap om det grunnleggende transportbehovet langs kysten, og hvordan dette kan dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte. Målet er å få en best mulig transporttjeneste for folk langs kysten, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i meldingen.Havila Kystruten er en av to aktører på Kystruten Bergen – Kirkenes – Bergen i inneværende avtaleperiode, og er positive til utredningen.– Først og fremst er det veldig positivt at norske myndigheter allerede nå går i gang med jobben for å forberede neste anbudsutlysning. Vi skal jobbe tett med Oslo Economics med våre innspill og tanker rundt veien videre for Kystruten, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.- Til tross for at vi kun er i vårt første år i full drift med alle skip, har vi et godt datagrunnlag som vi mener viser at samfunnsoppdraget vårt for frakt av distansepassasjerer og gods er viktig. Som selskap har vi hatt en utfordrende oppstart, og samfunnet har lagt bak seg en pandemi, men vi mener ting er på vei til å normalisere seg såpass at det er fult mulig å gjøre gode vurderinger og beslutninger basert på nåværende situasjon.I 2023 var 51 prosent av passasjerene på Havila Kystrutens skip distansepassasjerer, og selskapet fraktet nesten 9000 tonn gods langs norskekysten.– På hver rundtur har vi i snitt rundt 500 paller med gods i omløp, og mange passasjerer som reiser kortere distanser. Både gods og antall passasjerer er økende. Kystruten er veldig viktig for verdiskaping langs norskekysten og en sterk bidragsyter for lokalsamfunnene. Kystruten skaper direkte og indirekte arbeidsplasser, og bidrar til at folk kan bo der de ønsker langs kysten, at de kan selge sine varer og tjenester. Samfunnsoppdraget vi er gitt er også helt avgjørende for vår drift, og alene hadde vi nesten 500 fast ansatte i 2023, sier Martini.Martini mener myndighetene så raskt som praktisk mulig må komme ut med kravene i neste anbudsrunde, av hensyn til mulige aktører på Kystruten.– Denne utredningen er et viktig signal og en start på den prosessen. Forhåpentligvis vil den etterfølges av en snarlig utlysning av nytt anbud. Aktører som har ønske om å vinne anbudet trenger tid på seg for å kunne levere fra neste avtaleperiode, og vi er i en bransje hvor eksempelvis bygging av nye skip er tidkrevende.Det siste hovedtemaet i utredningen handler om miljø. Her skal mulighetsrommet innenfor teknologivalg, infrastruktur og energiforbruk kartlegges. Havila Kystruten ønsker strengere miljøkrav hjertelig velkommen, og er glade for signalene fra departementet.– Det er veldig positivt at samferdselsministeren er så tydelig på at transportbehovet langs kysten skal dekkes på en mest mulig miljøvennlig måte. Som en aktør langs kysten har vi et betydelig ansvar, som vi ikke kan løpe fra. Et ansvar for kommende generasjoner, som også skal få lov til å bo og oppleve den vakre kysten vår, slik vi får lov til i dag. Da kan vi ikke utsette strenge miljøkrav. Kystruten kan være et fyrtårn for et grønnere skifte i skipsfarten, og den muligheten mener vi norske myndigheter må gripe med begge hender, sier Martini.- Vi er heller ikke med på argumentasjonen om at teknologien ikke er på plass, og at det er for tidlig å stramme til kravene til miljø og utslipp. Vi har allerede bevist, fire år før fristen, at det er mulig å seile utslippsfritt i verdensarvfjordene, til tross for at næringen sa det var umulig da beslutningen ble tatt i 2018.Martini forteller videre at Havila Kystruten har som ambisjon om å seile hele Kystruten utslippsfritt, med dagens flåte, fra neste avtaleperiode.– Vi har skip som i dag kan seile klimanøytralt ved å skifte ut naturgass med biogass, uten behov for en eneste oppgradering. Våre skip er også klargjort for eksempelvis hydrogen, et nullutslippsdrivstoff. Teknologien er der, og det er mulig om man har viljen til å gjennomføre det.- Norske myndigheter må sette retning og skape incentivene som skal til for å få på plass tilgjengeligheten av miljøvennlig drivstoff og nødvendig infrastruktur langs kysten, avslutter Martini.