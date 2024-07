Havila Kystruten på listen over verdens beste steder

Havila Pollux og Havila Polaris fremhevet som noen av de spennende nye stedene i den nylig publiserte listen til TIME Magazine. Foto: Havila Kystruten.

Sist uke var det en positiv og en negativ melding omkring Havila Kystruten: I Geirangerfjorden måtte passasjeren om bord i Havila Polaris evakueres etter at det ble meldt om varmgang i fremdriftssystemet på babord side. Samtidig, i det internasjonale magasinet TIME ble Havila Pollux og Havila Polaris fremhevet som noen av de spennende nye stedene i den nylig publiserte listen til TIME Magazine over Verdens beste steder. Listen fremhever 100 ekstraordinære destinasjoner å besøke og bo.



På Sunnmøre fikk passasjeren komme om bord igjen, og skipet gikk for egen maskin til Ålesund.



TILBYR NYE OG SPENNENDE OPPLEVELSER

For å sette sammen sin liste ber TIME om nominasjoner av steder – inkludert hoteller, cruise, restauranter, attraksjoner, museer, parker og mer – fra sitt internasjonale nettverk av korrespondenter og bidragsytere, samt via en søknadsprosess, med fokus på de som tilbyr nye og spennende opplevelser.



– Vi er stolte og beæret over å bli anerkjent av en så prestisjefylt publikasjon og komme på den eksklusive topplisten deres, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.



– Vårt team jobber hardt for å skape en enestående blanding av kulinariske, engasjerende og rike kulturelle opplevelser som veves sammen med mer miljøvennlig teknologi. Denne anerkjennelsen kunne vi ikke ha fått til uten våre ansattes vilje og evne til å overgå forventninger. Våre samarbeidspartnere og turoperatører, som har de samme målene om å gi reisende en mer bærekraftig måte å utforske norskekysten på, er også veldig viktige for oss.



Havila Pollux og Havila Pollux var de to siste i rute av Havila Kystrutens flåte av fire identiske kystruteskip. De ble satt i drift i august 2023, og har gitt reisende langs norskekysten flere alternativer for å utforske, lære om og nyte Norge på en mer bærekraftig måte.



«PLØYER NY MARK»

TIME fremhever Havila Kystrutens innovative teknologi og design, og bemerker at rederiet «pløyer ny mark innen bærekraftig skipsteknologi med sin flåte av fire plug-in hybridcruiseskip, inkludert Havila Polaris og Havila Pollux som ble lansert i 2023.»



Det anerkjente mediet beskriver videre de unike norske mat- og opplevelsestilbudene om bord på skipene, samt Havila Kystrutens fremtidsrettede visjon med «planer om klimanøytrale seilas innen 2028 og nullutslipp innen 2030 ved å ta i bruk alternative drivstoff som hydrogen.»



Den årlige listen over TIMEs beste steder er et ettertraktet utvalg av nye og spennende reisemål, cruise, hoteller og mer som har oppfylt den velrenommerte publikasjonens kvalifikasjoner.



Listen fra TIME Magazine fremhever 100 ekstraordinære destinasjoner å besøke og bo