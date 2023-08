Havilas kystruteflåte komplett

Mannskapet på Havila Polaris hilser Havila Pollux velkommen til Vågen i Bergen. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin

Alle de fire kystruteskiene fra Havila er nå på plass i Norge, etter at Havila Pollux er kommet hjem til Norge fra Tersan-verftet i Tyrkia, drøyt ett døgn ette søsterskipet Hvila Polaris. Etter ankomst lå skipene sammen ved Festningskaien.



– Dette er naturlig nok en ny merkedag for rederiet vårt, og det er veldig tilfredsstillende at vi nå har alle skip hjemme i Norge. Det er flott å se våre to siste skip ligge sammen her i Bergen, og mannskaper på tvers av skipene og mange ressurser fra landorganisasjonen vår er i full sving med å klargjøre skipene til drift på kysten.



Havila Pollux er tilnærmet identisk, sier administrerende direktør Bent Martini.



IDENTISK

Havila Pollux er tilnærmet identisk til sine søsterskip, og vil gjøre at kystruten fra og med 23. august er fulltallig.



- Samferdselsdepartementet, vår oppdragsgiver, har heldigvis støttet oss i en komplisert prosess og vist stor forståelse for våre utfordringer som dessverre har bydd på store forsinkelser. Den støtten er vi takknemlig for, og vi må også takke alle som har heiet på oss, og som har utvist en enorm tålmodighet og ikke minst forståelse for at våre utfordringer har vært utenfor vår kontroll. Når vi nå er fulltallige starter den virkelig jobben – vi skal levere et fantastisk produkt langs kysten, for kystsamfunnene og alle våre gjester,, sier Martini.



– Med de to skipene i Norge vil vi ha to mannskap som først bruker tiden på å få Havila Polaris klar. Dette blir en dugnad for både sjø- og landansatte i Havila Kystruten, og det er en motivert gjeng som allerede er godt i gang med arbeidet, sier Martini.



GODE TILBAKEMELDINGER

Havila Kystrutens to skip som allerede er i drift på kystruten, Havila Capella og Havila Castor, har fått gode tilbakemeldinger fra sine passasjerer. Selskapet bruker den såkalte NPS-skalaen (Net Promoter Score) for å måle kundetilfredshet, og kan vise til en score på nesten 80 på begge skip.



– Dette er veldig gode tall, og en NPS-score over 70 omtales som verdensklasse. Det viser at vi leverer et produkt som gjestene våre er fornøyde med. De gode tilbakemeldingene går på god service, god komfort og et unikt matkonsept som virkelig faller i smak. Samtidig får vi nyttige tilbakemeldinger som gjør at vi skal forbedre oss slik at fremtidens gjester får en enda bedre opplevelse, sier Martini.



– Erfaringene vi har gjort oss på Havila Capella og Havila Castor er nyttige, og flere av våre ansatte som skal om bord på Havila Polaris og Havila Pollux har vært på disse skipene og lært seg systemene våre og produktet vårt å kjenne. Det gjør at jeg er trygg på at vi også skal levere fra første dag på de to nye skipene også.



BYGGET FOR FREMTIDEN

Havila Polaris og Havila Pollux har, som sine søsterskip, energieffektive skrogdesign, skapt for å håndtere de varierte forholdene langs norskekysten. Skipene er utstyrt med en batteripakke på 6,1 megawattimer (MWh), som betyr at de kan seile utslippsfritt i inntil 4 timer. Det gjør at de blant annet kan besøke verdensarvfjorden Geirangerfjorden lydløst og utslippsfritt allerede i dag, 3 år før myndighetenes krav om utslippsfrie ferger og cruiseskip i verdensarvfjordene trer i kraft.



Skipenes fremdrift er en hybridløsning hvor en kombinasjon av de 86 tonn tunge batteripakkene og flytende naturgass (LNG) står for kraftproduksjonen. Batteripakkene kan lades når skipene ligger til kai, ved hjelp av ren norsk kraft. Disse løsningene gjør at skipene reduserer CO2-utslippene med opp mot 35 prosent og de lokale utslippene (NOx og SOx) med 90 prosent sammenlignet med tilsvarende skip som går på tradisjonelt fossilt drivstoff. Det gjør at man kan kalle skipene til Havila Kystruten de mest miljøvennlige skipene som noen gang har seilt den historiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes.



- For oss er det viktig at vi leverer på vår satsning på klima, miljø og bærekraft. Dette er verken et markedsføringsstunt eller fagre ord. Vi har levert bedre enn kravene som var satt i kontrakten med Samferdselsdepartementet fra første dag Havila Capella og Havila Castor ble satt i drift, forklarer Martini.

Havila Polaris klapper til kai i Bergen, og ble møtt av flere forvetningsfulle og glade Havila Kystruten-ansatte på Jektevikterminalen. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin Havilasjefen Bent Martini var fornøyd da han kunne se de to siste av rederiet kystuteskip på plass i Norge. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin Havilasjefen Bent Martini var fornøyd da han kunne se de to siste av rederiet kystuteskip på plass i Norge. Foto: Martin Giskegjerde/Oclin