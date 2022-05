Havyard Group og HG Group slår seg sammen

BKS Holding

BKS Holding består av BKS Industri (Sunde), BKS VVS (Bergen), Zenit Engineering (Sunde), Marine Support (Storebø) og BKS Power and Automation (Sunde).

BKS-konsernet leverer tekniske installasjoner, elektro og automasjonstjenester til kraftkrevende industri, fiskeoppdrett, skip, landbasert industri, offshorenæringen og til bygg og anlegg. Store deler av selskapets virksomhet er knyttet til å gjennomføre/sikre kundene viktige bærekraftprosjekter.

Konsernet har ca. 370 ansatte og opplever stor vekst

Hovedkontor på Sunde i Kvinnherad

30 mål opparbeida industriområde på Sunde som inkluderer kai, 6 000 kvm med produksjonshaller, lager og administrasjonsbygg

Etter gjennomføring av transaksjonen vil Havyard bli 100 prosent eier av BKS Holding AS og Fossberg Kraft AS. Transaksjonen er en milepæl i arbeidet med å utvikle Havyard som en ledende servicetilbyder til maritim, offshore og onshore industri og tilfører inntektsstrømmer som er komplementære til selskapets eksisterende virksomhet.Kjøpesummen i transaksjonen er avtalt til NOK 285 millioner, hvorav NOK 245 millioner vil bli gjort opp i nye Havyard-aksjer, NOK 25 millioner i en selgerkreditt og NOK 15 millioner i kontanter. Gjennom transaksjonen vil selgerne samlet eie en betydelig del av Havyard etter gjennomføring av transaksjonen. Selgerne vil bli representert i Havyards styre, herunder ved at Even Matre Ellingsen foreslås som ny styreleder.– Vi er stolte av å ha kommet til enighet med eierne av BKS Holding og Fossberg Kraft om å integrere selskapene i Havyard. Dette vil blant annet gi oss mulighet til inntreden i nye markeder, kunne utnytte synergier på tvers av selskapene, samt tilføre oss en gjeng med dyktige og erfarne medarbeidere. Vi er allerede i gang med integrasjonsprosessen, sier Erik Høyvik, konsernsjef i HavyardEven Matre Ellingsen, ny foreslått styreformann, er imponert over den flotte omstillingen som Havyard har fått til.– Selskapet har en sunn økonomisk stilling, er anerkjent og har gode kunderelasjoner. Både Havyard og BKS er har kompetanse og erfaring som bidrar til at viktige kunder får endret sin virksomhet i en mer bærekraftig retning. Vårt motto er at kundene skal fokusere på sin egen kjernevirksomhet mens vi tar oss av viktig vedlikehold og modifikasjoner, enten det er onshore eller offshore, sier han.



BETYDELIGE EIERE

Dagens eiere i HG Group/ BKS Holding, Tore Thorkildsen, Gudmund Øvrehus, Even Matre Ellingsen og Skarvelandfamilien fortsetter som betydelige eiere i nye Havyard.



– Det å bli ein del av ei industriell børsnotert gruppe er måten å vekse vidare på for ei bedrift som har hatt ei fin utvikling gjennom mange år. Vi har store ambisjonar om å kunne pleie eksisterande og nye kundar som ein industriell totalleverandø, sier Tore Thorkildsen, daglig leder i BKS.



Fossberg Kraft