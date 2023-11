Havyard Leirvik vinner nybyggskontrakt

Havyard Leirvik

Havyard Leirvik AS har vært i drift siden 1918, og har en omfattende kunnskap innen leveranse av nybygg uavhengig av design, utrustning, reparasjoner og ombygging av skip.

Ved å ha solide prosjektstyrings- og kvalitetssikringssystemer, fleksibilitet og høyt kvalifiserte personer leverer verftet avanserte fartøy med topp kvalitet.

Havyard Leirvik har hovedkontor i Leirvik i Sogn, og avdeling i Fosnavåg.

Etter en lang periode uten nye kontrakter for nybygg blir det endelig nybyggsaktivitet ved verftet igjen. Kontrakten med Nordlaks kommer rett i etterkant av eierskiftet som gir verftet nye muligheter. Dette er en veldig fin start for en ny epoke.MIL Shipping har fungert som megler og tilrettelegger for å få til denne kontrakten.Havyard Leirvik er en hjørnestensbedrift i Hyllestad kommune, og prosjektet er viktig for å sikre trygge og gode arbeidsplasser i nærmiljøet. Etter en periode med lavere aktivitet med service og ombygging, er det godt å kunne annonsere en nyhet som gir et lengre perspektiv for de ansatte, og som bygger opp under videre satsing og strategi for driften ved verftet.Prosjektet er også en god mulighet for Havyard til å bygge nye relasjoner da dette er et samarbeid både med et nytt rederi, men også en ny designer på nybygg, sier Silje Smådal, Salgssjef i Havyard LeirvikI denne konstellasjonen skal Havyard Leirvik ta hånd om hele prosjektet fra skrogproduksjon til ferdigstillelse, ved egen lokasjon. Vi er stolte av å fortsatt ha kompetansen til å bygge komplette båter ved verftet, samtidig som det gir oss flere muligheter i prosjektgjennomføringen.