Havyard signerer milliardavtale

Havyard Leirvik

Havyard Leirvik AS har vært i drift siden 1918, og har en omfattende kunnskap innen leveranse av nybygg uavhengig av design, utrustning, reparasjoner og ombygging av skip.

Ved å ha solide prosjektstyrings- og kvalitetssikringssystemer, fleksibilitet og høyt kvalifiserte personer leverer verftet avanserte fartøy med topp kvalitet.

Havyard Leirvik har hovedkontor i Leirvik i Sogn, og avdeling i Fosnavåg.

En god kunderelasjon, lang og tung erfaring innen ferjesegmentet, og sterk konkurransedyktighet ligger i bakgrunnen for signering av denne avtalen hos Havyard. De tre skipene som avtalen omfatter skal trafikkere sambandet «Stokkevågen- Lovund, Stokkevågen - Træna» fra og med 2027, og er designet av LMG i Bergen.Skipene måler 84,5 m lengde, har en bredde på 15 m og har plass til 60 biler og 250 passasjerer, inkludert mannskap. Batteri kapasiteten for hver av ferjene er omtrent 8000kWh, og blir dermed de ferjene med størst batteri kapasitet i Norge.– Det er veldig stas å få kunne meddele en slik nyhet til våre ansatte. For en salgssjef er dette en veldig fin julegave å få gi! Dette er andre signeringen etter at vi fikk nye eiere, og det gir oss en glimrende start for vår satsing på nybygg. I tillegg vil det gi oss en langsiktighet som vi har lengtet lenge etter. Vi setter stor pris på den prosessen vi har fått vært en del av sammen med både Norled og LMG, og gleder oss til samarbeidet, sier Silje Smådal, salgssjef i Havyard Leirvik.Havyard har en lengre historie med bygging av batteriferjer, både når det gjelder rene nybygg og ombygginger i fra dieselmekanisk.– Vi har stor erfaring med bygging av tilsvarende fartøy, og dette blir den første leveransen i den nye eier strukturen. Der skrog produksjonen skal foregå i Tyrkia, og utrustningsarbeidet i Leirvik. Dette er en kjent modell for Havyard, og vi ser frem til felles å kunne levere et godt produkt til Norled, sier Tor Leif Mongstad, CEO i Havyard Leirvik.