Havyard stanser aktiviteten på verftet

Havyards verft i Leirvik. Foto: Havyard.

Det er i løpet av siste uken avdekket fire tilfeller av covid-19, verftet i Leirvik velger derfor å stanse aktiviteten som et strakstiltak slik at en kan få kartlagt situasjonen og iverksette ytterligere tiltak for å stoppe smittespredning.



Alle fire sitter i isolasjon. Smittesporing er satt i gang. Det er foreløpig avdekket 53 nærkontakter og alle sitter i karantene, skriver Havyard i en pressemelding.



Verftet jobber tett sammen med smittevernlegen, bedriftshelsetjenesten og kommuneadministrasjonen, og arbeidet vil pågå utover dagen og kvelden.