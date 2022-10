Havyard vil bli Eqva

Eqva

Eqva ASA (tidligere kjent som Havyard Group ASA) er en kunnskapsbasert aktiv eier av ulike serviceleverandører som bidrar til den grønne omstillingen i maritim, landbasert- og fornybar industri.

Selskapet har som mål å bli en helintegrert service- og vedlikeholdsleverandør for norsk landbasert og maritim industri.

Konsernet har en veldiversifisert produkt- og markedsportefølje, og videre vekst skal etableres gjennom en kombinasjon av organisk vekst/utnyttelse av synergier mellom nåværende og nye selskaper i konsernet samt verdiskapende transaksjoner.

Sentrale selskaper i Eqva er BKS, Havyard Leirvik og Fossberg Kraft, som alle er høyt verdsatt av sine respektive kunder og samarbeidspartnere.

Navnet Eqva kombinerer «EQ», forbokstavene i ord som «equal», «equity» og «equality» - likhet, eierskap og likeverd, og «VA» utgangspunktet for ordende «variasjon» og «verdi» - ord som reflekterer selskapets strategiske prioriteringer. «VA» bringer også assosiasjon til «Vann». Det er en påminnelse om selskapets stolte historie, og et signal om at selskapets over 100 år med erfaring og kompetanse fra maritim sektor vil være viktig også fremover– Verden er i rask endring, og vi ser sterke makrotrender som øker etterspørselen etter nye digitale og bærekraftige løsninger. Vi skal være i førersetet for når slike løsninger skal tas i bruk, og vi er godt rustet til å dra nytte av makrotrendene med vårt brede utvalg av tjenester. Endringene skaper også muligheter for konsolidering og omstrukturering av industrielle tjenestebedrifter. Eqva vil være godt rustet til å lede an i slike prosesser som en ansvarlig eier med et evig investeringsperspektiv og et mål om å maksimere avkastning over tid, sier styreleder Even Matre Ellingsen.– I løpet av de siste årene har selskapet vårt tatt store skritt fremover. Vi har utvidet vår tjenesteportefølje og posisjonert oss i ulike bransjer der vi kan gjøre en forskjell, være en pådriver for endring mot en mer bærekraftig fremtid og skape sterke aksjonærverdier. Vi ser lyst på fremtiden og gleder oss til å være en aktiv eier av helintegrerte tjenesteselskaper innen maritim, kraftintensiv og fornybar industri. Denne utviklingen, kombinert med våre fremtidige ambisjoner, inspirerte behovet for å endre vårt navn og identitet, sier administrerende direktør Erik Høyvik.Forslaget til nytt navn vil bli fremmet til beslutning på en ekstraordinær generalforsamling 14. november 2022. Styremedlemmer med eierskap som representerer rundt 80 prosent av aksjene støtter forslaget og vil stemme for vedtaket.