Her er de tre nominerte til Ship of the Year

'National Geographic Resolution' ble navngitt til ære for den legendariske oppdageren James Cook. Kaptein Cook var den første som krysset Antarktis, og den første europeeren som nådde Hawaii. Han var kaptein på flere skip i karrieren, og hans favoritt skip var 'MS Resolution'. Nybygget er søsterskip til National Geographic Endurance, byggenummer 312 ved Ulstein Verft.

“Nexans Aurora” er et kabelleggingsfartøy, som skal utstyres for legging av kraftkabler, inkludert buntlegging, kabelskjøting og reparasjon og kabelsystembeskyttelse og grøfting. Fartøyet er utviklet for operasjoner i tøft vær og har høy manøvreringsevne og stasjonsevner, byggenummer 314 ved Ulstein verf.

MF “Hydra” er verdens første hydrogendrevne ferge og bygges ved Westcon Ølen. Det var Norled som vant utviklingskontrakten med Statens vegvesen om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.Ferjen skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021. Den skal kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler “Hydra” er byggenummer 37 ved Westcon Ølen.

De tre nominerte:Prisutdelingen skjer tirsdag den 31. august 2021 under Norske Maritime Eksportører sin ERFA-konferanse på Hotel Norge, BergenShip of the Year eies av Skipsrevyen, og er bransjens mest prestisjetunge fagjuryerte ærespris, som har vært utdelt siden 2010. Miljø, teknologi og innovasjon er de fremste kriteriene for å kunne vinne ship of the year. Ship of the year 2020 ble vunnet av brønnbåtskipet “Ro Vision” bygget ved Larsnes verft.Juryen består av Gustav Erik Blaalid (Jury-leder og ansvarlig redaktør i Skipsrevyen), Sverre Steen (professor og Instituttleder for Institutt for Marin Teknikk) og Lars Gørvell-Dahll (Bransjesjef Maritim Bransjeforening i Norsk Industri/NHO)