Herman blir kjent med maritime yrker

Youtuber Herman Dahl har fått i oppdrag å sjekke ut maritime yrkesmuligheter. Foto Maritim Karriere

– Jeg har på mange måter valgt en karrierevei – YouTube. Men jeg er jo bare 18 år og har all tid i verden til å velge nye veier. Så da Maritim Karriere spurte om jeg ville sjekke ut om maritime yrker kunne være noe for meg, ble jeg supergira, sier Herman Dahl.



Herman Dahl er en av Norges største youtubere og blant annet kjent fra TV-programmet Maestro på NRK, som han vant våren 2020. I miniserien Oppdrag Maritim skal han vise bredden i maritim næring og ulike maritime yrker.



– I løpet av disse fire episodene skal jeg finne ut om havet eller sjøen kan være en yrkesretning for meg. Eller kanskje for deg, spør Herman. Episodene kan ses i alle Maritim Karrieres sosiale medier.



SNAKKER MED ERNA

I episodene blir Herman blant annet reddet opp av sjøen av Brim Explorer og testet i maritim kunnskap av statsminister Erna Solberg. I tillegg møter han motormann og maritim ambassadør Theodora Elise Høie, administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund, samt gründer Espen Larsen-Hakkebo og styrmann Jens Hjelset på Brim Explorer.



– Norge er fortsatt en stor maritim nasjon. Vi har noen av de største selskapene som driver med transport av varer rundt omkring i verden. En maritim karriere gir ulike type jobber. Det er mange som kanskje tenker at jeg ikke har lyst til å være offiser på en båt i hele sitt liv. Men den kunnskapen du får fra en maritim karriere kan for eksempel brukes i verftsindustrien eller på et shippingkontor, sier statsminister Erna Solberg i miniserien.



REKRUTTERINGSKAMPANJE

Episodene er produsert for Maritim Karriere, som er en rekrutteringskampanje for maritim næring, eid av Norges Rederiforbund og Maritimt Forum.



– En maritim karriere kan være alt fra matros til ingeniør. Du kan velge både praktisk og teoretisk utdanning, og jobbe i frisk sjøbris eller på kontor. Det finnes muligheter uansett hva du kan og liker. Du får muligheten til å jobbe i en innovativ bransje som skaper morgendagens samfunn, sier Karin Gjerløw Høidahl i Norges Rederiforbund.