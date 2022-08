H.M. Dronning Sonja åpner Nor-Fishing

Representanter for kongehuset er faste gjester på Nor.-Fishig, her fra messa i 2014. Foto: Nor-fishing.

Hennes Majestet Dronning Sonja skal offisielt åpne fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim, tirsdag 23. august. Dronningen skal også besøke enkelte utstillere og det nye barne- og ungdomsarrangementet Nor-Fishing Youth.



Nor-Fishing er et av verdens største samlingssteder for fiskerinæringen, og trekker årlig til seg besøkende fra hele verden. Messens offisielle åpningsseremoni ledes av fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, Trondheims ordfører Rita Ottervik og styreleder i Stiftelsen Nor-Fishing, Kjell Ingebrigtsen.



BESØKER ARRANGEMENT FOR BARN OG UNGE

Dronningen skal åpne messen, samt besøke utstillere og det splitter nye barne- og ungdomsarrangementet Nor-Fishing Youth på Brattøra. På arrangementet skal Unge Kokker lære barn og unge å lage mat med råvarene fra havet.



STØTTE FRA KONGEHUSET

Kongehuset har i lang tid vist sin støtte til Nor-Fishing og søstermessen Aqua Nor, som arrangeres for havbruksnæringen. Helt siden Kong Olav åpnet den aller første fiskeriutstillingen i 1960 har en representant fra Kongehuset nesten uten unntak deltatt på messene.



Forrige gang Nor-Fishing ble holdt i Trondheim Spektrum var det H.K.H. Kronprins Haakon som deltok på åpningen.