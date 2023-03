Høyteknologisk forskningsfartøy døpt i Trondheim

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har det nasjonale ansvaret for å kartlegge Norges geologi på fastlandet og på havbunnen langs kysten.- Dette er en stor dag for NGU og et viktig bidrag til videre maringeologisk kartlegging, sier næringsminister Jan Christian Vestre.- FF «Geologen» er et høyteknologisk arbeidsverktøy i verdensklasse som vil gi oss kritiske geologiske data i mange år fremover. Det har stor verdi for fremtidig næringsutvikling, for samfunnssikkerheten, arealforvaltningen og for naturmangfoldet langs kysten vår, sier Vestre.NGUs direktør May Britt Myhr understreker at NGU forvalter viktig nasjonal infrastruktur for å kunne kartlegge Norges geologi og tilgjengeliggjøre nasjonale geologiske data.Fartøyet ble overlevert NGU ved kai i Trondheim i slutten av januar.