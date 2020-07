Hukkelberg Boats leverer spesialfartøy for sikkerhetsopplæring

ALFA DC i 30 knop - manøvreringsdyktig og robust redningsbåt. Foto: Hukkelberg Boats

Hukkelberg Boats har levert sitt bygg nummer 194 til ResQ AS. «ALFA DC» som er en spesialutgave av typen HB 1000 FRDC, skal brukes til sikkerhetskurs og båtføreropplæring ved ResQ sin avdeling i Bleivik, like nord for Haugesund.



ALFA DC er en båt av typen FRDC (Fast Rescue Daughter Craft) som er blitt spesielt tilpasset opplæringsformål.

– Et sentralt punkt i anskaffelsen av ny opplæringsbåt har vært å legge til rette for et bedre læringsmiljø om bord i båten. Hukkelberg har levert en båt som har et meget lavt støynivå både i styrhuset og ute på dekk, og det er derfor uproblematisk for kursleder og kursdeltakere å kommunisere uanstrengt, sier Jan Egil Breivik, Senderleder ved ResQ Haugesund i en pressemelding.



– ALFA DC er en betydelig oppgradering fra utstyret vi hadde tidligere, og vil spille en sentral rolle i opplæringstjenestene til ResQ AS i mange år fremover, legger han til.



VELUTPRØVD DESIGN

Hukkelberg har produsert redningsbåter til offshore industrien siden midten av 90’tallet og har etablert seg i markedet som leverandør av robuste og svært sjøsterke arbeidsbåter. Bedriften har hele tiden hatt fokus på at båtene ikke kun skal være «paragrafbåter» som henger i en davit for å oppfylle krav til redningsutstyr, men at de faktisk skal brukes.



-– Derfor har vi lagt vekt på sjøegenskaper, manøvreringsdyktighet og lang levetid i utviklingen av disse båtene, sier Øyvind Sommer Hukkelberg, leder i Hukkelberg Boats.



– Vi velger komponenter av høy kvalitet, og fokuserer på praktiske og robuste løsninger for å sikre godt arbeidsmiljø, ivareta sikkerheten til alle om bord og gi våre kunder et allsidig og pålitelig arbeidsverktøy i mange år.



REKLAMEPLAKAT

– At ResQ AS skal bruke vår båt til opplæring av båtførere og redningspersonell er noe vi er veldig glade for. ResQ og Hukkelberg har i stor grad sammenfallende kundegrupper, og at folk som bruker slike båter i sitt daglige virke får komme og prøvekjøre en av våre båter veldig artig. Vi har flere skrog av denne typen på lager, og opererer med en leveringstid på ned mot 70 dager på en slik båt, sier Thomas Breivik, salgsleder i Hukkelberg Boats.



Støydemping og bruk av kvalitetsmaterialer og komponenter sikrer et godt arbeidsmiljø om bord. Foto: Hukkelberg Boats