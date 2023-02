To hurtiggående ambulansekatamaraner til Norge

Båtene er godkjent for 12 passasjerer og akter i båtene er det behandlingsrom. Foto: Kewatec

I begynnelsen av 2022 leverte Kewatec den aller første Ambulance 2200 hurtiggående katamaranen til Bergen i Norge. Nå er verftet i gang igjen med produksjon av to nye av samme størrelse for samme kunde. De to nye båtene skal leveres og være klare for oppdrag i Smøla og Romsdalsfjorden i begynnelsen av 2024.



Ambulance 2200 er som et sykehus på vann med et katamaranskrog i aluminium og to Volvo Penta D13 dieselmotorer. Båtene er utstyrt med vannjet fra Kongsberg i motsetning til den forrige ambulansebåten med propellanlegg av typen IPS30D.



Lengden er 22 meter og bredden 7,5 meter med en toppfart på 30 knop. Båtene er godkjent for 12 passasjerer og akter i båtene er det behandlingsrom med båreplass og gynekolog-stol, skriver Kewatec i en pressemelding.



GOD PLASS

I tillegg til det romslige behandlingsrommet er båtene designet slik at det er godt med plass til forflytning og arbeid som hensyntar god ergonomi. Båtene har også to toaletter, dusj og salong.



Ambulansebåter er ikke så vanlig på verdensmarkedet. Men i Norge, hvor kysten er lang med fjorder og bukter med mange fastboende på øyer langs kysten, kreves et høystandard, mobilt sykehus med mulighet for pasienttransport. Båtene er bestilt av Buksér og Berging i Oslo, som Kewatec tidligere har levert flere båter til for profesjonelt bruk.