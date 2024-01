Hurtigruten ansetter 179 nye sjøfolk

Fakta om MS Otto Sverdrup

Renovert: 2020

Byggeår: 2002

Fremdrift: Hybrid

Passasjerer: 526

Verft: Kleven verft, Ulsteinvik, Norge

Bruttotonnasje: 15 690

Fart: 15 knop

Lengde: 138,5 m

Skipsbredde: 21,5 m

Tidligere navn: MS Finnmarken

Hybridskipet MS Otto Sverdrup seiler nå langs norskekysten fra Hamburg på sin første seiling med 179 nye norske maritime arbeidsplasser om bord og 12 nye maritime lærlingeplasser.Det skjer i forbindelse med at skipet skifter operatør fra HX (tidligere Hurtigruten Expeditions) til Hurtigruten i Norge, og skipet er flagget inn til det ordinære, norske skipsregisteret.Dermed er alle ansatte om bord underlagt den norske arbeidsmiljøloven og norske tariffavtaler.– Hvis vi vil unngå at gigantiske cruiseskip seiler inn til norske fjorder og byer uten å legge igjen noe særlig lokalt, må det stilles strengere krav til lokale arbeidsplasser og lokale ringvirkninger. Det gjennomfører vi nå i praksis ved å flagge MS Otto Sverdrup «hjem», sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten.Hurtigruten, LO og sjømannsorganisasjonene har sammen jobbet for en lov som krever norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske cruiseskip. En ny lov om arbeidsvilkår i norsk farvann har lenge vært til vurdering hos regjeringen. Nå etterlyser Hurtigruten fortgang i prosessen.– Høringsforslaget fra regjeringen har store hull som i praksis vill forverre konkurransesituasjonen for Hurtigruten og våre norske sjøfolk, mens de store utenlandske aktørene kan fortsette tilnærmet som før. Vi håper det kommer på plass strengere regler raskt som gagner den maritime næringen i Norge, og at vi og andre kan oppbemanne med enda flere norske arbeidsplasser, sier Felin.Hurtigruten mener strengere regler vil styrke rekrutteringen av norske sjøfolk og øke verdiskapning på land langs kysten.- Det vil også gjøre at reiselivsbedrifter på land bedre kan konkurrere med de store utenlandske cruiseskipene, der de fleste ansatte om bord har helt andre tariffer enn norske arbeidstakere på både sjø og land. Reiselivsnæringen er Norges femte største eksportnæring. Dette må ytterligere styrkes ved å gjøre norsk reiselivsnæring mer lønnsom og skape verdiene her i Norge, ikke hos utenlandske aktører sier Felin.Etter to år med internasjonale seilaser fra Hamburg til norskekysten blir MS Otto Sverdrup nå flagget inn til Norsk ordinært skipsregister (NOR). Seilasene fra Hamburg har vært en suksess i HX, og første seiling etter overtagelsen blir med fullbooket skip.Flere store, internasjonale cruiseaktører driver cruise til norskekysten fra Hamburg og andre byer i Europa. Hurtigruten er den eneste større operatøren som seiler kommersielle kystcruise i Norge med mannskap som har norske lønns- og arbeidsforhold.– Det er viktig at norske selskaper også kan tilby denne typen reiser og konkurrere i dette store markedet, og det med norske ansatte, norsk mat og drikke, og lokale samarbeidspartnere, sier Felin.De siste par årene har Hurtigruten også oppbemannet med rundt 200 nye sjøfolk til skipet MS Trollfjord og satsingene Svalbardekspressen og Nordkappekspressen. Dermed har selskapet nå rett i underkant av 400 flere ansatte på sine skip enn i 2021, det første året i det nye kystruteanbudet.MS Otto Sverdrup gikk i rute som MS Finnmarken mellom Bergen og Kirkenes, med noen opphold, fra 2002 til 2020. Ved starten av den nye anbudsperioden i 2021 ble skipet en del av Hurtigruten Expeditions, ekspedisjonscruiseselskapet som i dag heter HX. Skipet ble da flagget om til Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).Mange i mannskapet på MS Otto Sverdrup er erfarne sjøfolk fra Hurtigrutens øvrige flåte. De er så igjen blitt erstattet av nyansatte på sine forrige skip. Flere norske ansatte er også blitt med over fra HX.Blant de nyansatte er det ni i dekk-, 15 i maskin- og i overkant av 150 i hotelldepartementet om bord. De ansatte går i to skift, der halvparten er hjemme på turnusfri mens den andre halvparten er på jobb om bord