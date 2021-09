Hurtigruten Expeditions døper MS Fridtjof Nansen på Svalbard

Hybriddrevne MS Fridtjof Nansen blir det første cruiseskipet som blir registrert på Svalbard. Skipet skal seile ekspedisjonscruise til blant annet Antarktis, Grønland og Island. Foto: Andrea Klaussner/Hurtigruten Expeditions

I år er det 125 år siden Hurtigrutens grunnlegger startet reiselivseventyret på Svalbard - og dermed også de første ekspedisjonscruisene. Det markerer Hurtigruten Expeditions med å døpe hybriddrevne MS Fridtjof Nansen i Longyearbyen.



- Det finnes ikke et mer passende sted til dåpen av MS Fridtjof Nansen enn Longyearbyen. For oss er Svalbard og MS Fridtjof Nansen selve symbolet på bærekraftig og fremtidsrettet reiseliv, sier administrerende direktør Asta Lassesen i Hurtigruten Expeditions.



I mer enn 125 har Hurtigruten-konsernet hatt tette bånd til Svalbard, der selskapet i dag er en av de største lokale arbeidsgiverne og inntektskilde. Hurtigruten Svalbard er øygruppens største og eldste turoperatør, og Hurtigruten Expeditions det største ekspedisjonscruiserederiet i nordområdene.



Dåpen av norskbygde MS Fridtjof Nansen skjer i Longyearbyen 14. september, og blir trolig tidenes nordligste dåpsseremoni for et passasjerskip. For at flest mulig skal kunne ta del i dåpen, blir seremonien strømmet direkte på nett.



For å ytterligere markere de mange og lange båndene til Svalbard-samfunnet, blir også Hurtigruten Expeditions nyeste hybridskip registrert på Svalbard. Dermed får MS Fridtjof Nansen Longyearbyen som hjemmehavn når hun seiler på ekspedisjonscruise verden over.



LANGE TRADISJONER

– Reiselivet er ekstremt viktig for Svalbard og den lokale verdiskapingen. Med kombinasjonen av landbasert virksomhet og ekspedisjonscruise, klarer vi å skape enda råere opplevelser og enda flere helårlige arbeidsplasser. At dåpen skjer nettopp her, og at MS Fridtjof Nansen nå skal bære Longyearbyen-navnet bokstavelig talt fra pol til pol, er et symboltungt bevis 125 år med erfaring og pionervirksomhet, sier administrerende direktør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.



STARTET PÅ SVALBARD

Hurtigruten Expeditions er i dag verdens ledende og største ekspedisjonscruiserederi, med destinasjoner som spenner fra Antarktis til Galapagos. Men ekspedisjonscruise-eventyret startet på Svalbard.



På slutten av 1800-tallet, da reiser til avsidesliggende områder skjedde med vitenskapelige ekspedisjoner, kongelige yachter eller utleide oceanlinere, så Richard With, kjent som «Hurtigrutens far» en ny nisje. I 1896 startet han faste ukentlige ekspedisjonscruise fra norskekysten til Svalbard med mindre skip, der han også bygde øygruppens første hotell. Målgruppen var utenlandske turister, som på samme tur fikk oppleve steder som Nordkapp og Bjørnøya.



Dermed startet With ikke bare reiselivseventyret på Svalbard, han la også grunnlaget for det som i dag er Hurtigruten Expeditions og moderne ekspedisjonscruisevirksomhet.



– Svalbard er mye mer enn et reisemål for oss. Det er en sentral del av historien og DNAet vårt. Det er viktig for oss å jobbe tett sammen med alle lokalsamfunnene vi besøker, for å utvikle unike opplevelser og bidra til lokal verdiskaping. Den formelen ble skapt på Svalbard, der vi fortsatt utvikler oss og vokser som en stor, helårlig og bærekraftig aktør. Vi kommer hjem for denne dåpen, sier Lassesen.



BYGGET I NORGE MED NORSK TEKNOLOGI

Hybriddrevne MS Fridtjof Nansen ble bygget ved Kleven verft i Ulsteinvik, og seilte bare noen få turer før pandemien stengte ned store deler av reiselivet i 2020. Skipet er utstyrt med store batteripakker og annen grønn teknologi, og regnes som et av verdens mest avanserte og miljøvennlige cruiseskip.



Skipet er oppkalt etter en av historiens mest kjente nordmenn polarhelten Fridtjof Nansen (1861 – 1930). Nansen ledet den første ekspedisjonen på ski over Grønland i 1888 og reiste lengre nord enn noen andre tidligere hadde gjort med Fram-ekspedisjon han ledet fra 1893-1896. Senere viet Nansen livet sitt til internasjonalt humanitært arbeid og diplomati, og ble tildelt Nobels fredspris for arbeidet for flyktninger i perioden etter første verdenskrig.



– Å døpe et så banebrytende skip etter Fridtjof Nansen – på Svalbard – er vår måte å hedre Nansen både som oppdager og menneske. Samtidig ønsker vi å fremheve Svalbards unike posisjon, innen blant annet forskning og reiseliv, både historisk og for fremtiden, sier Lassesen.



MS Fridtjof Nansen vil bli døpt med en isklump i stedet for med den tradisjonelle champagne-flasken. Med dette følger Hurtigruten Expeditions sin egen tradisjon fra 2019, da søsterskipet MS Roald Amundsen ble det første skipet i verden til å bli døpt på Antarktis.



Kombinasjonen landbasert reiseliv og ekspedisjonscruise har eksistert på Svalbard siden 1896. Her er DS Andenæs fra Hurtigruten Expeditions-forløperen VDS ved en isbre på Svalbard tidlig på 1900-tallet. Foto: Hurtigruten Expeditions.