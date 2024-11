Hurtigruten får nye eier

MS Kong Harald i Raftsundet. Foto: Hurtigruten

Hurtigruten annonserer at selskapet er kjøpt opp av en eiergruppe bestående av eksisterende investorer, og har mottatt om lag 110 millioner euro i ny, langsiktig finansiering.



Det nye oppsettet gir et solid grunnlag for fremtidig vekst og fortsatt utvikling av Hurtigruten som Norges ledende kystruterederi. Oppkjøpet vil samtidig markere sluttføringen av arbeidet med å etablere Hurtigruten og HX (Hurtigruten Expeditions) som to helt separate selskaper.



VIKTIG MILEPÆL

- Dette er en viktig milepæl for Hurtigruten. Denne løsningen legger til rette for at vi kan fortsette arbeidet med å realisere våre langsiktige mål, muliggjøre bærekraftig vekst og skape enda bedre kundeopplevelser. Vi ser frem til å jobbe sammen med våre nye eiere, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten.



Under det nye eierskapet, som består av eksisterende investorer som Arini Capital Management, Albacore Capital og Barings, skal Hurtigruten fortsette som før, med hovedfokus på å drive kystruten og skape den beste gjesteopplevelsen på norskekysten, også kjent som «verdens vakreste sjøreise». Etter mer enn 130 år som transportør av gods, lokalpassasjerer og turister, er det ingen andre selskap som kjenner Norges kystlinje som Hurtigruten og de nesten 2000 medarbeiderne til sjøs og på land.



Hurtigruten ser en sterk etterspørsel etter sine produkter hvor bestillingene per 24. november for 2025 ligger 24 prosent høyere enn samme tid i fjor for 2024, og selskapet er klar for ytterligere akselerasjon i 2026.



EN STERK MERKEVARE

- Hurtigruten er en sterk merkevare med lang historie som har gjort seg bemerket i over hundre år som en kystrute- og cruiseoperatør i verdensklasse. Vi ser frem til å støtte Hurtigrutens ledergruppe og medarbeidere i arbeidet med å realisere selskapets betydelige potensial samtidig som de skal fortsette å skape unike reiseopplevelser til gjestene om bord på skipene, sier Torben Geisler i Arini på vegne av eiergruppen.



Transaksjonen vil bidra til betydelig reduksjon av Hurtigrutens og konsernets samlede gjeld. Total gjeldsreduksjon for konsernet vil være på over 1 milliard euro, med en gjenværende gjeld på om lag 400 millioner euro. Samtidig forlenges låneforfallene på gjenværende gjeld til tidligst 2030.



Hurtigruten vil fortsette som et frittstående selskap med hovedkontor i Oslo, og selskapet vil eie og drive sine 10 skip under norsk flagg.



Hedda Felin og hennes ledergruppe skal fortsatt lede Hurtigruten. Som tidligere annonsert, forsterkes ledergruppen ytterligere fra 1. desember når Per-Hermod Rasmussen som ny finansdirektør. Rasmussen vil ha en sentral rolle i utøvelsen av selskapets finansielle strategi og vil tilføre verdifull kompetanse til Hurtigruten.



Eierskiftet har ingen praktisk betydning for Hurtigrutens kundetilbud, forretningspartnere eller den daglige driften.



Transaksjonen forventes gjennomført i januar 2025.



Hedda Felin, CEO Hurtigruten. Photo: Kristian Dale, Hurtigruten