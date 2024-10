Hurtigruten gir midler til lokale organisasjoner

Om Hurtigruten Foundation

Hurtigruten Foundation ble opprettet med et tydelig mål: Å støtte prosjekter som bevarer naturen, beskytter dyrelivet og styrker lokalsamfunnene der Hurtigruten seiler.

Stiftelsen har siden starten delt ut mer enn 15 millioner kroner til over 200 prosjekter i 25 land.

Med en dedikasjon til bærekraft og samfunnsansvar, fortsetter Hurtigruten Foundation å bidra til en bedre fremtid for både mennesker og miljø.

– Vi mener at all turisme skal bidra positivt til samfunnene og naturområdene vi besøker, og Hurtigruten har et særlig ansvar for å støtte opp om disse verdiene. Gjennom stiftelsen har vi mulighet til å gi noe tilbake til de fantastiske stedene vi besøker, og det er vårt ønske å bidra til at disse samfunnene kan vokse og trives i mange år fremover, sier Henrik A. Lund, daglig leder i Hurtigruten Foundation.Lund legger til at prosjektene som støttes, ikke bare skaper direkte verdi for lokalsamfunnene, men også inspirerer andre til å ta ansvar.– Prosjekter som Aktiv i Friluft på Svalbard, som rydder plast og marint søppel, eller Nordkapptrappa i Honningsvåg, viser hvordan lokale initiativer kan bidra til å bevare naturen og samtidig skape nye muligheter for lokalbefolkningen og besøkende. Det er denne type prosjekter vi ønsker å støtte - de som tenker bærekraftig og samtidig skaper ringvirkninger for samfunnet.Gjennom årene har Hurtigruten Foundation støttet en rekke lokale prosjekter. I 2023 ble det blant annet tildelt midler til Kamøyvær Bygdelag for å bevare det lille fiskeværet Kamøyvær, og Brønnøy Frivilligsentral som utvider sine tjenester for de som trenger assistanse i Brønnøysund.Andre prosjekter inkluderer strandrydding i Sørøysund, avfallshåndtering ved Knivskjellodden, og aktiviteter for å fremme trivsel og fellesskap i Longyearbyen. Felles for alle disse initiativene er deres fokus på å skape en bærekraftig fremtid for lokalsamfunnene sine.Hurtigruten Foundation deler ut midler på opptil 100 000 kroner per prosjekt, og det er enkelt å søke. Alle prosjekter som bidrar til kystsamfunnenes utvikling eller bevaring, oppfordres til å sende inn sin søknad innen 1. november.– Dette er en flott mulighet for lokale organisasjoner til å få støtte til prosjekter som gjør en forskjell. Vi ser frem til å motta søknader fra hele kysten, og vi håper at flere blir inspirert til å bidra til en mer bærekraftig framtid, avslutter Lund.