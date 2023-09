Hurtigruten Group endrer merkevarestruktur

Trollfjord skal stå for Hurtigruten Norges kommersielle seilinger langs norskekysten og til Svalbard. Foto: Hurtigruten.

Hurtigruten Group fortsetter arbeidet med å rendyrke og styrke selskapene og opplevelsene i gruppen. Hurtigruten Norge beholder det tradisjonsrike og historiske navnet Hurtigruten. Den globale virksomheten i Hurtigruten Expeditions går over til å hete HX. Endringene legger til rette for at Hurtigruten og HX kan utvikle seg og vokse i hver sin retning.



Hurtigruten Norge blir til Hurtigruten med hovedkontor i Oslo. Selskapet vil ha syv skip i trafikk med lokalpassasjerer, gods og gjester på kystruten. De vil også ha to skip med helkommersielle seilinger langs Norskekysten og til Svalbard.



Hurtigruten Expeditions blir HX. Hovedkontor i London. Selskapet har syv skip som seiler til 30 land, inkludertdestinasjoner som Antarktis, Grønland, Svalbard, Vest Afrika og Galapagos.



HISTORIE OG TRADISJONER

– Vi har to verdensledende selskaper, som begge har historie og tradisjoner tilbake til 1890-tallet. Det forvalter og videreutvikler vi hver dag. Med dette grepet tydeliggjør og skjerper vi forskjellen mellom det råeste Norge har å by på og de livsendrende ekspedisjonene til Antarktisk, Galapagos og resten av verden, sier konsernsjef i Hurtigruten Group, Daniel Skjeldam.



Hurtigruten Norge, som fra nå blir hetende Hurtigruten, drifter syv skip i den historiske kystruten med lokalpassasjerer, gods og turister fra hele verden. I tillegg opererer selskapet kommersielle seilinger langs norskekysten og til Svalbard med MS Trollfjord. I sommer annonserte også Hurtigruten Group at MS Otto Sverdrup vil være en del av Hurtigruten fra januar 2024, med seilinger fra Hamburg til norskekysten. Dette gir Hurtigruten en samlet flåte på 9 skip som vil bygge videre på tradisjonene fra 1893 – med gjester fra hele verden som får oppleve det autentiske Norge, med prisvinnende lokalmat og kystens beste samarbeidspartnere.



OMDØMME OG SYNLIGHET

– Vi har over mange år brukt milliarder på å bygge omdømmet og synligheten til norskekysten globalt. Hurtigruten er en utrolig verdifull, internasjonal merkevare, som forbindes direkte med Norge og den ekte opplevelsen av kysten vår. Det skal vi bygge videre på nå, sier sjef i Hurtigruten, Hedda Felin.



Hurtigruten vil fortsatt være basert i Norge, med hovedkontor i Oslo. Skipene skal fortsatt seile på NOR-flagg, med norske lønns- og arbeidsvilkår.



UNIK HISTORIE OG POSISJON

Hurtigruten Expeditions, verdens største ekspedisjonscruiseselskap, hadde sin første ekspedisjonsseiling i 1896, og tilbyr i dag seilinger til flere enn 30 land og 200 destinasjoner – herunder Antarktis, Grønland, Svalbard og Galapagos. Selskapets unike historie og posisjon videreføres med HX, som er forankret i Hurtigruten Expeditions.



– HX, som spiller videre på Hurtigruten Expeditions, er verdensledende på bærekraft, innovasjon og unike opplevelser. Vi utforsker noen av de mest spektakulære stedene i verden, med både nye annonsere og planlagte seilinger annonsert. Dette navneskiftet hjelper oss å rendyrke den unike opplevelsen vi tilbyr gjestene og rigger oss for fremtiden. Nå tar vi virkelig ekspedisjonscruise inn i fremtiden, sier Skjeldam.

HX vil ha hovedkontor i London. Overgangen fra Hurtigruten Expeditions til HX vil starte i desember 2023, med ny visuell profil i brosjyrer, nettsider, sosiale kanaler og øvrig materiell.



UNDERSTØTTER GRUPPENS VEKSTAMBISJONER

Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Norge eies begge 100 prosent av Hurtigruten Group sammen med Hurtigruten Svalbard som tilbyr landbaserte aktiviteter og hotellvirksomhet på Svalbard samt 25 prosent eierandel i Metropolitan Touring i Ecuador.



Etableringen av to separate selskaper og merkevarer startet i 2021. I juni i år, tok Hurtigruten Group ytterligere skritt i retning av mer autonomi til de to selskapene gjennom innføringen av en ny selskapsstruktur. Nå kommer altså også de nye merkevene. Samtidig med innføringen av de to merkevarene, intensiveres arbeidet med å gi selskapene enda større selvstendighet.



– Vi ønsker å få frem et tydeligere skille mellom de to selskapene.. Delingen skaper mer operativ og kommersiell selvstendighet og handlefrihet for selskapene. Med disse grepene, legger vi til rette for videre vekst for Hurtigruten langs norskekysten og for HX på verdens mest spennende ekspedisjonscruise-destinasjoner, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.



SATSING PÅ BÆREKRAFT

Hurtigruten Group fortsetter satsingen på bærekraft som gjenspeiles i gruppens ambisiøse planer om å lansere nullutslippsskip i Norge i 2030 og å tilby utslippsfrie reiser internasjonalt innen 2050.



– Hurtigruten Group skal fortsette å være verdensledende innen bærekraftig reiseliv, og vår visjon driver frem positive endringer i reiselivsbransjen. Når vi nå får enda tydeligere merkevarestruktur vil vi forsterke selskapenes evne til å utvikle og drive frem hver sine unike, bærekraftige merkevarer, som igjen bygger opp under både visjonen til gruppen og evnen til å utvikle bransjen i en mer bærekraftig retning, sier Skjeldam.



Konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group. Foto: Hurtigruten Adm.dir. Hedda Felin i Hurtigruten Norge. Foto: Hurtigruten.