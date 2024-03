Hurtigruten Group gjør midlertidige flåtejusteringer

Hurtigruten Group opererer en flåte på til sammen 16 skip. Gruppen tilbyr ikoniske gjesteopplevelser over hele verden og forvalter samtidig driften til gruppens selskaper, merkevarer og flåter løpende, i tråd med endringer i forbrukeratferd og operasjonelle forhold.Hurtigruten gjennomgår en av Europas største miljøoppgraderingene av flåten og vil i 2025 ha sitt fjerde hybridskip i drift. Maud, tidligere Midnatsol , har også tidligere operert i kystruten på norskekysten, men ble i 2021 overført til HX-flåten for å styrke selskapets globale posisjon som bransjeledende innen ekspedisjonscruise. Hun vil returnere til HX i 2026.– Omdisponeringer i flåten gjør oss i stand til å optimalisere Gruppens operasjoner på tvers av merkevarer og markeder. For å opprettholde kapasiteten vår i kystruten mens vi samtidig gjennomfører den mest omfattende miljøoppgraderingen noensinne i cruiseindustrien, vil MS Maud midlertidig inngå i Hurtigruten-flåten som del av tilbudet i kystruten før hun går tilbake til HX i 2026, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.HX er internasjonalt anerkjent som en ledende aktør innen ekspedisjonscruise verden over. Med nesten 130 års erfaring som pioner i polare områder, har selskapet opparbeidet en ekspertise som nyter stor respekt. Den pågående Antarktis-sesongen ligger an å bli en av de mest vellykkede noensinne. Med utgangspunkt i sin ledende posisjon på Galápagos-øyene, utforsker HX mulighetene for videre vekst også i varmere farvann.I 2023/24-sesongen inkluderte HX Vest-Afrika i sin produktportefølje. På grunn av økende ustabilitet i regionen har imidlertid HX av hensyn til gjestenes og mannskapenes sikkerhet valgt å pause disse ekspedisjonscruisene.