Hurtigruten med cruise langs kysten og med norsk mannskap

Hurtigruten legger opp til en stor satsing på norskekysten fra 2021. Da blir tre skip satt inn i ekspedisjonscruise-seiling langs kusten. Det betyr flere helårsturister, flere norske arbeidsplasser– og en storsatsing på mer miljøvennlig biodiesel. vSom resten av Hurtigrutens flåte skal de tre ekspedisjonscruiseskipene seile på norsk flagg. Det betyr at Hurtigruten, som er en av Norges største maritime arbeidsgivere, skal ansette mellom 250 og 300 nye norske sjøfolk før oppstarten i januar 2021.

Stavanger, Træna, Reine, Fjærland og Værlandet er blant stedene som fra 2021 får jevnlige besøk av Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip MS Otto Sverdrup, MS Maud og MS Trollfjord. Skipene skal seile langs norskekysten, med helårlige avganger fra Hamburg, Dover og Bergen.

– Vi har over tid sett en klar trend der flere ønsker reiser som starter nærmere hjemmet, uten unødvendige flyreiser. Dette har blitt ytterligere forsterket av koronapandemien. De nye seilingene våre er et perfekt alternativ for de som vil oppleve Norge uten å fly, konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten..

Den nye norske ekspedisjonscruise-satsingen skal seile i tillegg til den tradisjonsrike kystruten mellom Bergen og Kirkenes, og betyr at Hurtigruten fra 2021 kommer til å seile til flere steder langs norskekysten enn noen gang tidligere:

Direkte fra Bergen, Dover og Hamburg

Trollfjord (bildet) skal seile ut fra Bergen året rundt – på 11-dagers ekspedisjonscruise langs norskekysten til Honningsvåg og tilbake. Som på avgangene fra Hamburg og Dover blir det lengre tid i hver havn

Otto Sverdrup (tidligere MS Finnmarken) skal seile ut fra Hamburg året rundt - på 14-dagers ekspedisjonscruise til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake.Alta og Stavanger er blant de nye destinasjonene.

MS Maud (tidligere MS Midnatsol) skal seile ut fra Dover året rundt - på 14-dagers ekspedisjonscruise langs norskekysten til Honningsvåg og Nordkapp og tilbake, blant annet med todagers-stopp i Tromsø.

I tillegg skal sju skip fortsatt seile i anbudstrafikken på den originale ruten Bergen – Kirkenes, med både lokalpassasjerer, gods og turister med stopp i 34 havner langs hele kysten.

- Rutetrafikken langs kysten og de nye ekspedisjonsseilingene utfyller hverandre perfekt. I alle år har vi blitt kontaktet av gjester som ønsker mer tid i hver havn, og destinasjoner som drømmer om anløp av Hurtigruten. Nå har vi flere skip og større fleksibilitet. Derfor kan vi endelig gjøre det både vi og steder langs hele kysten har hatt lyst til i årevis; ta med oss gjester fra hele verden til enda flere av de helt unike destinasjonene langs norskekysten, sier Skjeldam.

Norske arbeidsplasser

– Det er svært positivt at selskapet satser på flere norske arbeidsplasser, og spesielt at MS Trollfjord skal seile ekspedisjonscruise på Norskekysten på NOR-flagg med norsk besetning, sier Jørn Lorentzen, hovedtillitsvalgt for Norsk Sjømannsforbund i Hurtigruten.

Med små, spesialbygde skip tar Hurtigruten med seg et jevnt antall reisende - også utenfor høysesongene. En undersøkelse fra analysebyrået Menon viser at Hurtigrutens aktivitet skaper flere tusen arbeidsplasser og verdier for over 2,5 milliarder kroner langs hele norskekysten årlig.

- Fra 2021 vil vi øke reiselivsaktiviteten ytterligere. Ekspedisjonsskipene går til færre destinasjoner, der vi kan ligge lenger på hvert sted og skape enda bedre opplevelser, mer aktivitet og større verdier sammen med lokalsamfunnene. For oss er det viktig å bygge opp Norge som et helårsreisemål, og bidra til å skape trygge lokale arbeidsplasser året rundt, sier Skjeldam.

Klimavennlig

I fjor startet Hurtigruten testing av biodiesel, med svært gode resultater. NårMS Otto Sverdrup, MS Maud og MS Trollfjord legger ut på sine første ekspedisjonscruise, skal miljøsertifisert biodiesel blandes inn i drivstoffet. Biodiesel reduserer CO2-utslipp med opptil 80 prosent.

Hurtigrutens biodiesel blir produsert av blant annet fiskeri- og slakteavfall, inneholder ikke palmeolje, og bidrar dermed ikke til avskoging.

– Vi tror på det å kombinere ulike teknologier for å finne de mest miljøvennlige løsningene. Målet vårt er å seile helt utslippsfritt. Nå tar vi enda ett skritt i den retningen, sier Skjeldam.

Store oppgraderinger

MS Otto Sverdrup (nåværende MS Finnmarken) går våren 2020 gjennom den største oppgraderingen i Hurtigrutens historie. Våren 2021 skal MS Maud (nåværende MS Midnatsol) også totaloppgraderes.

MS Trollfjord, som skal seile videre med sitt nåværende navn, skal også gjennom mindre oppgraderinger. Alle tre skipene vil få et høyteknologisk Hurtigruten Science Center, i tillegg tilrestaurantene som finnes på alle Hurtigrutens ekspedisjonscruiseskip: Aune, Lindstrøm og Fredheim.

Hit skal skipene seile:

Brønnøysund

Bergen

Stavanger

Hjørundfjorden

Tromsø

Ålesund

Molde

Trondheim

Bodø

Lyngen

Svolvær

Reine

Kristiansund

Alta

Træna

Stokmarknes

Sandnessjøen

Narvik

Risøyhamn

Finnsnes/Senja

Fjærland

Honningsvåg

Værlandet

Calais

Cuxhaven

Dover