Hurtigruten Norge har ansatt 200 nye til Svalbard-rute

Svalbardekspressen

Ruten vil gå mellom Bergen og Svalbard.

På veien vil skipet etter planen besøke Åndalsnes, Træna, Stokmarknes, Tromsø, Honningsvåg, Bjørnøya, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Senja, Svolvær, Brønnøysund, Ålesund og Urke i Hjørundfjorden.

Er en gjenopplivning av den historiske ruta Svalbardekspressen, som var i drift fra 1968 til 1982.

Skipet vil ta med gods.

Reisen varer i 15 dager (14 netter om bord)

Blir drevet fra mai til september (første avgang 3. juni 2023)

MS Trollfjord:

Blir nå satt inn i de nye rutene Svalbardekspressen og Nordkappekspressen

MS Trollfjord er klargjort for tilkobling til landstrøm. Skipet fikk i 2023 installert toppmoderne rensesystemer for både grå-, svart- og ballastvann.

Oppusset: 2023

Byggeår: 2002

Skipsverft: Fosen Mekaniske Verksted

Passasjerer: 500

Bruttotonnasje: 16.140

Lengde: 135,75 m

Skipsbredde: 21,5 m

Fart: 18 knop

Hurtigruten markerer sitt 130 årsjubileum med de nye rutene Svalbardekspressen og Nordkappekspressen, og styrker satsingen på norsk reiseliv og norske sjøfolk med 198 nye arbeidsplasser om bord på nyrenoverte MS Trollfjord.Vi gleder oss over å gå inn i sommersesongen med nesten 200 flere sjøansatte. De nye rutene gir gjestene våre en autentisk opplevelse av kysten, hvor lokal mat og drikke er en sentral del av opplevelse, samtidig som MS Trollfjord frakter gods mellom fastlandet og til Longyearbyen og Ny -Ålesund, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge.STYRKER NORSKE SJØFOLKMS Trollfjord er, i likhet med samtlige Hurtigruten Norge-skip, registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR). Alle ansatte om bord er ansatt med norske lønns- og arbeidsforhold.– Vi seiler i tøff konkurranse med internasjonale skip som har helt andre lønns- og arbeidsbetingelser. Vårt mål er ikke bare å skape en vellykket rute, men også skape ringvirkninger i samfunnet rundt oss. Det gjør vi med å ha ansatte i Norge og samarbeide med en rekke lokale leverandører langs kysten, sier Felin.Hurtigruten Norge er opptatt av å styrke rekrutteringen til maritim næring, og er en av Norges største maritime lærebedrifter. Blant mannskapet på MS Trollfjord vil det være 24 lærlinger.- Det er underskudd på sjøfolk i Norge i dag. Med å både vise at vi er villige til å satse i Norge, og ved å bidra til å lære opp neste generasjon norske sjøfolk, håper vi å bidra til at flere velger den maritime veien og se hvilket potensial som ligger i reiselivsnæringen, sier Felin.Mange av de ansatte om bord på MS Trollfjord er også erfarne sjøfolk fra Hurtigrutens øvrige skip. De er så igjen blitt erstattet av nyansatte på sine forrige skip.Svalbardekspressen er inspirert av den opprinnelige Svalbardekspressen, som hurtigruterederiene drev fra 1968 til 1982. Om vinteren vil MS Trollfjord gå i rute fra Bergen og Oslo til Honningsvåg som Nordkappekspressen.– Med Svalbard- og Nordkappekspressen tar vi med oss den gode erfaringen vi har fra trafikken mellom Bergen og Kirkenes, som den unike gjesteopplevelsen og godstransporten, men gjør det med bedre tid i havnene vi seiler til, blant dem noen nye steder vi ikke tradisjonelt seiler til. Dette er ikke en konkurrent til oss selv, men en videreutvikling av et unikt produkt vi har tilbudt i 130 år, sier Felin.- Vi gleder oss til å ønske velkommen sommerens gjester og er utrolig stolt av å starte opp et nytt produkt med en utsolgt første seiling. Jeg vet det er mange ansatte der ute som gleder seg til å gi gjestene en uforglemmelig opplevelse langs den vakre norskekysten og på Svalbard, sier Felin.