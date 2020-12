Hurtigruten rammet av omfattende dataangrep

Hurtigruteskipet Nordkapp på vei ut fra Trondheim havn. Nå er rederiet rammet av et alvorlig dataangrep. Foto: John Inge Vikan.

Hurtigruten avdekket natt til mandag et omfattende dataangrep. En rekke systemer er nede. Selskapet jobber med myndighetene og samarbeidspartnere for å få oversikt og begrense spredningen og skadene av angrepet.



– Dette er et alvorlig angrep. Hele Hurtigrutens globale IT-infrastruktur ser ut til å være påvirket. Hurtigruten har iverksatt omfattende tiltak for å begrense skadeomfanget av angrepet, sier Ole-Marius Moe-Helgesen, konserndirektør for IT.



– Vår fremste prioritet nå, er å sikre trygg og god drift for alle gjester og ansatte. Vi jobber med alle tilgjengelige ressurser for å isolere effektene av angrepet og begrense skadene det kan gjøre, sier Moe-Helgesen.



Angrepet ser ut til å være et såkalt løsepengevirus. Hurtigruten varslet natt til mandag relevante myndigheter og er i dialog med dem om håndteringen videre.