Hurtigruten trapper opp til full drift i juli

MS Nordlys i Geirangerfjorden. Foto: Agurtxane Concellon / Hurtigruten

Hurtigruten Norge setter fra juli alle de sju skipene i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes i full drift. Selskapet håper på en travel sommer for reiselivet langs hele norskekysten.



– Dette er en nyhet vi har gledet oss til å komme med. Nå trapper vi opp til full drift med sju skip i juli, og vi har stor tro på sommeren, sier administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge.



Regjeringen har nå åpnet for at nordmenn kan reise innenlands igjen. Ifølge en rapport utarbeidet av Innovasjon Norge, vil sju av ti nordmenn feriere i eget land i sommer. En fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv viser det samme. Det er også flere som sier de vil reise på ferie i år enn i fjor.



KNALLTØFT

– Reiselivsnæringen i Norge har hatt det knalltøft. Derfor blir sommeren viktig når landet nå åpner igjen, og reiselivet kan legge ut landgangen. Det er inspirerende å se at så mange planlegger å gjøre alvor av norgesferien i sommer, sier Felin.



Nye bookingtall for Hurtigruten Norge og Hurtigruten Expedition viser at det er stor reiselyst, både i det norske og de internasjonale markedene. Det er en vekst på 45 prosent i bookingtallene for 2022, sammenlignet med bookingene før pandemien.



Vi ser også en sterk vekst i bookingtallene for siste halvår i år, etter at det ble åpnet for at nordmenn kan reise innenlands. Utsiktene til at et europeisk vaksinepass snart innføres, som kan gi lettelser i de internasjonale reiserestriksjonene, har også ført til en økning i antall bookinger.



– Det finnes ikke en bedre måte å oppleve norskekysten på enn å seile med Hurtigruten, og vi har fjordene nesten for oss selv. Sammen med våre lokale samarbeidspartnere som leverer lokalmat og utflukter, vil vi skape helt unike opplevelser for gjestene våre, sier Felin.



HENTER TILBAKE ALLE PERMITTERTE SJØANSATTE

Hurtigruten Norge har siden starten av pandemien holdt rutetrafikken i gang. Siden nyttår har fem skip vært i trafikk mellom Bergen og Kirkenes for å opprettholde den viktige gods- og lokaltrafikken, og i juli vil samtlige av selskapets sju skip være i full drift. MS Nordlys er tilbake i rute fra Bergen 4. juli, og MS Nordnorge følger etter 10. juli.



– Vi henter tilbake alle permitterte sjøansatte. Samtidig ansetter vi flere kolleger på skipene for å være klar til en trygg og sikker opptrapping. Vi tilpasser oss løpende regjeringens gjenåpningsplan, råd og anbefalinger, og har omfattende smittevernrutiner på plass, sier Felin.



Samferdselsdepartementet har avtaler om elleve skip i trafikk mellom Bergen og Kirkenes for å sikre det som i snart 130 år har vært livsnerven langs kysten. Hurtigruten Norge skal drifte sju av skipene i avtalen.



– Hurtigruten Norge og kysten har vært på en utrolig reise de siste ti årene. Sammen med alle våre lokale partnere langs kysten har vi bygd et reiselivseventyr. Når vi nå trapper opp til full drift, er det ikke bare viktig for Hurtigruten Norge. Det vil også skape aktivitet, verdier og muligheter for alle våre lokale samarbeidspartnere, sier Felin.



Administrerende direktør Hedda Felin i Hurtigruten Norge. Foto: Hurtigruten.