Hva har skjedd med loddebestanden?

Havstål med loddekast i Barentshavet. Foto: Olav Endre Drønen/Norges Sildesalgslag.

- Havforskningsinstituttet har ved flere anledninger den siste tiden uttalt at vi ville få et betydelig loddefiske i Barentshavet i 2025. Nullrådet for 2025 er på denne bakgrunn nedslående og vanskelig å akseptere, sier Christian Halstensen styreleder i Fiskebåt.



Hva har skjedd med de yngre store loddeårsklassene som ble målt tidligere? Er de forsket bort? Klarer ikke forskningen å måle størrelsen? Er den der likevel? Er den beitet ned, og i så fall av hvem, spør Fiskebåt i en pressemelding.



TAPER FLERE HUNDRE MILLIONER

– Jeg tror dagens forvaltning medfører at Norge taper flere hundre millioner kroner. Vi har hatt store gyteinnsig de siste årene, og har sannsynlig fått fisket mye mindre enn vi burde, sier Halstensen.

Forskerne har samtidig sagt at for fisket i 2025 ser det veldig bra ut.



– At årets loddefiske er avlyst er derfor vanskelig å forstå. Næringen, og forså vidt forskningen, står ribbet tilbake. Næringen ved at ressurser går til spille, forskningen ved at de bommer grovt på sine anbefalinger og fremtidsutsikter, sier Halstensen.



GROV BOM

Ikke usannsynlig er også årets kvoteråd en grov bom, mener Halstensen, som legger til at hverken forvaltningen, forskningen eller næringen kan akseptere dagens situasjon.