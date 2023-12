Hybrid kabel- og konstruksjonsfartøy fra Vard

Teknisk informasjon:

Skroget skal bygges ved Vard Shipyards Romania, Tulcea og utrustes og leveres fra et av Vards verft i Norge i annet kvartal 2026.

Lengde på 149,6 meter og en bredde på 28 meter.

Total karusellkapasitet 9 000 tonn

Hybrid bomkran på 250 tonn for offshore havvind konstruksjons- og installasjonsarbeid

Hovedmaskineri består av 5 generatorer og 2 batterisystemer

Effektivt DP-system tilpasset DPS 2-kravene

Maksimal hastighet på 13 knop

Hybrid kraftproduksjon

90 enkeltlugarer for 90 personer om bord

Toyo Construction er en japansk entreprenør som driver byggevirksomhet både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet er spesialister innen offshore konstruksjon, eier en rekke fartøy og er involvert i et bredt spekter av prosjekter - som containerterminaler og marine flyplasser. I den nye forretningsplanen, posisjonerer Toyo seg for vekst innen havvindindustrien og sikter mot å få den største andelen innen offshorebygging i fremtidens havvindvirksomhet offshore Japan.Det hybride kabellegger- og konstruksjonsfartøyet er av Vard 9 15-design, et design som er spesielt utviklet for kundens behov og som skal imøtekomme det voksende japanske offshore vindparkmarkedet og kunne operere over hele verden. Det vil ha en optimalisert skrogdesign som passer til de naturlige og konstruksjonsmessige forholdene i Japan, slik at det kan brukes både på grunt vann og dypt vann for å bidra til flytende havvind og kabellegging i forbindelse med kraftoverføringsprosjekter. Fartøyet vil kunne utføre havvind installasjon og kabellegging med høy driftshastighet i et bredt spekter av havområder.Det skreddersydde fartøyet er 150 meter langt og har en bredde på 28 meter med samlet kabelbæreevne på 9000 tonn. I tillegg til å bli brukt som kabelleggingsfartøy, har fartøyet en svært effektiv 250 tonn hybrid bom kran og et stort dekksområde som gjør at fartøyet også kan brukes til offshore relatert havvind installasjons og konstruksjonsarbeid, flytende havvindfortøyningsarbeid og være en ressurs for andre marine prosjekter. Fartøyet vil også ha et 4-punkts fortøyningssystem og helikopterdekk installert.Fartøyet er utviklet med den nyeste bærekraftige teknologien for å redusere karbonavtrykket under operasjoner og fortøyning i havn. Det vil ha en stor batteripakke, en landforsyningsforbindelse og et toppmoderne energistyringssystem. Dette bærekraftige oppsettet vil resultere i høyere energieffektivitet som reduserer CO2-, NOx- og SOx-utslipp.Torgeir Haugan, SVP Sales & Marketing i Vard ønsker Toyo velkommen til Vard som representant for et nytt marked:– Vi er glade for å kunne bygge dette fartøyet til Toyo. Kabelleggeren er et moderne og komplekst fartøy av høy standard som er bygget etter japanske forskrifter for den japanske havvindparken, men også for det internasjonale markedet. Dette gjør denne kontrakten til en unik mulighet for både Toyo og Vard til å etablere seg som en sentral aktør i det japanske offshore vindparkmarkedet, sier han.Konsernets høyteknologiske datterselskap Vard Electro er også involvert i prosjektet gjennom leveranser av SeaQ utstyr og løsninger, inkludert SeaQ Power med energilagringssystemer, tavler og landstrøm. Når det gjelder kommunikasjon, leverer Vard Electro nettverks-, underholdnings- og kommunikasjonssystemene om bord.Vard Interiors skal levere moderne interiørløsninger og grønt HVAC R-system (klima- og ventilasjonssystem) for å skape et godt bo- og arbeidsmiljø om bord på fartøyet.Toyo Constructions president, Haruhisa Obayashi, sier han er begeistret for Vards tekniske dyktighet:- Vi er svært fornøyde med å signere kontrakt med Vard om å bygge dette kabelleggingsfartøyet, som vil bli Toyo Constructions største og mest moderne fartøy. Vards design- og ingeniørkompetanse er i verdensklasse og vi forventer at dette vil gjøre det mulig for fartøyet å spille en viktig rolle i byggingen av offshore vindkraftproduksjonsanlegg i Japan.Vards administrerende direktør, Alberto Maestrini, sier kontrakten med Toyo Constructions gir nye muligheter for VARD:– Vi er glade og stolte over å ønske Toyo Constructions velkommen som kunde i VARD. Å bli valgt som deres foretrukne skipsbygger viser at vi er ledende i markedet og i takt med de stadig endrede kravene. Vårt verdensledende design- og ingeniørteam samarbeider med kunder for å utforske muligheten for nye fartøy og løsninger. Vi trekker veksler på vår lange erfaring som integrerte skipsbyggere i dette arbeidet for å gjøre banebrytende ideer til bærekraftige investeringer, og gjøre de maritime mulighetene mulige. Vi ser frem til samarbeidet med Toyo Constructions.