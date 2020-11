Hybrid kraftløsning til FrøyGruppens innovative brønnbåt

ABB leverer hybrid kraftsystem til FrøyGruppens nye brønnbåt. Illustrasjon: ABB

ABB har skrevet kontrakt med Sefine Shipyard om å levere kraft- og fremdriftsløsning til FrøyGruppens toppmoderne, hybride brønnbåt som fremtidssikrer fartøyet for sikker og bærekraftig drift.



Den innovative brønnbåten, designet av Møre Maritime AS, vil være det første fartøyet i sitt slag som har ABBs prisbelønte kraftdistribusjonssystem Onboard DC Grid. Systemet vil optimalisere energiforbruket, enten det drives med hovedmotoren, batterilageret eller en kombinasjon av de to. Kraftoppsettet ombord vil bli styrt av ABBs integrerte energistyringssystem (Power and Energy Management System, PEMS) som vil sikre optimal bruk av fartøyets totale kraftressurser.



BÆREKRAFTIG

– Vi er veldig stolte av å installere en så omfattende hybridløsning om bord. Ved å jobbe tett med ABB har vi designet et kraftsystem som vil bidra til en bærekraftig matforsyningskjede i mange år fremover, sier Geir Antonsen, teknisk sjef i Frøy Rederi AS i FrøyGruppen i en pressemelding.



– Dette blir vårt andre prosjekt med ABB som inkluderer Onboard DC Grid -systemet og et energilagringssystem. Det gir større effektivitet og bærekraft for FrøyGruppens brønnbåt, sier Efkan Turan, senior teknisk prosjektingeniør hos Sefine Shipyard. - Etter å ha opplevd ABB som en pålitelig partner tidligere, ser vi frem til å samarbeide med dem om dette fremtidsrettede fartøyet som er skreddersydd for dagens behov og har fleksibilitet til å tilpasse seg morgendagens fremtidige teknologier.



Energistyringssystemet tillater det integrerte, elektriske systemet å benytte digital kommunikasjon i ABBs tavler, vern og kontrollere for å forbedre informasjonsflyten og gi full systemkontroll fra kraftproduksjon til forbruk. Onboard DC Grid er en meget feiltolerant systemplattform, som tilbyr sikker og effektiv drift, mindre utsatt for harmonisk støy ved toppeffekt som påvirker kraftdistribusjonen i vekselstrømsystemer (AC).



GRØNNE SPESIALFARTØY

– Denne ordren fortsetter det maritime skiftet mot grønnere hybridkraft og fremdriftsteknologi, og bekrefter at påliteligheten, redundansen og den iboende sikkerheten til Onboard DC Grid er tilgjengelig for selv de mest spesialiserte fartøyene, forteller Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.



Hele ABB-pakken inkluderer oppkobling med ABB Ability Remote Diagnostic System for Marine, som ytterligere vil forbedre fartøyets operasjonelle sikkerhet og sikre optimal ytelse, samtidig som det hjelper med å raskt oppdage og rette feil om bord.



Fartøyets kraftige CFlow-fiskehåndteringssystem inneholder kombinasjonen av ABBs ACS880 multi- og single-omformere, som integreres sømløst med funksjonaliteten til Onboard DC Grid og gir ytterligere driftseffektivitet.