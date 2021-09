Hydra ble Årets skip

– Dette viser at klimavennlig innovasjon skapes i et best mulig samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, sier Hareide. Det viser også at regjeringens satsing på grønne ferger ved å stimulere til lavutslipp og nullutslipp skip, blant annet gjennom anbudskrav og støtte til elektrifisering og alternative drivstoff, bærer frukter. Norge ligger foran med denne nye teknologien. Nå er det om å gjøre at vi kan omsette det forspranget vi har til å ta en posisjon internasjonalt som kommer norske verft, rederier og leverandører til gode, sier Hareide i en pressemelding.– Rederi, designselskap og verft har løst både lagring og håndtering av hydrogen, sier juryens leder ansvarlig redaktør i Skipsrevyen Gustav Erik Blaalid. Hydrogen og elektrisk drift gjør Hydra til en av de mest miljøvennlige fergene i verden. Hydrogen, som er et nullutslipps drivstoff, viser også lovende egenskaper for å kunne være et alternativt drivstoff for skip, også over lengre havstrekninger, sier Blaalid.Hydra er det første hydrogen skipet som er godkjent av Sjøfartsdirektoratet, DSB og DNV. Gjennom prosjektet er det etablert kunnskap som vil ha stor overføringsverdi til en kommende flåte av nullutslipp skip, og derved bidra positivt i klimaregnskapet, sier Blaalid.– Det er en stolt gjeng som mottar årets Ship of the Year, uttaler Torbjørn Bringedal fra LMG Marin. Hydra er et resultat av et eksklusivt, tett og kreativt samarbeid mellom rederi, designer, utstyrsleverandører og skipsverft som startet allerede i 2017 og vil fortsette helt til siste brikke er satt på plass. Med ny type teknologi og ingen kompromiss på sikkerhet er løsningene som valgt for «Hydra» utradisjonelle men likevel skalerbare for mer langtrekkende og kraftkrevende skipstyper enn pendelferger. Dette, kombinert med "Hydra"-prosjektets kvalifisering av hydrogenutstyr til skipsbruk baner vei for utstrakt bruk av hydrogen til havs, og flere hydrogenfartøy er allerede på tegnebrettet uttaler Bringedal.– Westcon Yards setter stor pris på at vi igjen ble nominert til årets skip, sist nådde ikke Viking Lady helt opp. Å stikke av gårde med seieren med Hydra i lag med våre gode samarbeidspartnere Norled og LMG er ekstra kjekt, sier Leder for skipsbygging ved Westcon Yards, Endre Matre.Westcon Yards prøver aktivt å gjøre sin del av arbeidet for å ivareta den norske posisjonen i markedet for miljøvennlige skip.– Hos oss går kvalitet og bærekraft hånd i hånd, sier Matre.I løpet av de siste årene har selskapet posisjonert seg til å gjøre det grønne skiftet til virkelighet gjennom både nybygg og konverteringer av eksisterende fartøy, i samarbeid med gode, norske leverandører og selskaper.– Denne anerkjennelsen betyr utrolig mye for oss i Norled! Hydra er et fartøy vi har jobbet lenge med, investert mye tid og krefter i, og samarbeidet med mange om. Når vi får denne prisen, er det mange vi skal dele den med – internt og eksternt, sier Heidi Wolden.For Norled er hun klar på at Hydra markerer starten på det hun omtaler som hydrogen-eventyret.– Det er en milepæl for bransjen og Norled. I 2014 var vi så heldige å vinne Ship of the Year for Ampere . Det var også starten på en elektrisk revolusjon i fergebransjen. Sju år senere har vi nå kommet til hydrogenfartøyet, Hydra