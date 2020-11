Hydro Patriot - verdens største avlusningsfartøy

I august overleverte Fiskerstrand Verft Hydro Patriot til Hydro Shipping AS, Bjugn. Avlusningsfartøyet skal i drift for Mowi Region Nord.

Fiskerstrand Verft har med ombygde Hydro Patriot levert verdens største avlusningsfartøy av i dag. Det over 73 meter lange fartøyet, som blant annet er utrustet med åtte Hydrolicerlinjer, skal hovedsakelig operere for Mowi Region Nord og Nova Sea.

OMBYGGING

Det var i april i år at Fiskerstrand Verft inngikk kontrakt med Smir Group sitt datterselskap Hydrolicer Drift, for å bygge om Hydro Patriot til avlusningsbåt. I tillegg til å installere Hydrolicere, har det også blitt utført ytterligere arbeid for å tilpasse fartøyet til operasjoner inn mot havbruksnæringen.



– For Fiskerstrand Verft er dette en bekreftelse på verftets kompetanse inn mot et viktig segment som er i kontinuerlig vekst og viser at de erfaringer som verftet har opparbeidet seg gjennom tilsvarende ombygginger og tidligere nybygg gir trygghet for våre kunder når de velger Fiskerstrand Verft. Oppdraget ble vunnet i sterk konkurranse med norske verft og gir verftet forutsigbarhet i en utfordrende periode for norsk Industri, heter det i en pressemelding.



Fartøyet er opprinnelig Island Spirit (omtalt i MM 01/06), en 73,6 meter lang MPSV som ble bygget i 2006 av Aker Brevik/Vard Brevik, opplyser Fiskerstrand Verft.

AVLUSING

Hydro Shipping er Smirgruppens eget rederi. Smir har sitt utspring i det ikke-medikamentelle avlusingssystemet Hydrolicer, og gruppen består av selskapene Hydromerd, Hydrolicer Drift samt nevnte Hydro Shipping. Avlusingssystemet Hydrolicer ble i sin tid utviklet i tett samarbeid og med finansiell støtte fra Mowi. Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg: