Hydroniq Collers med dansk samarbeid

Inge Bøen er adm.dir. i Hydroniq Coolers.

Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers, som leverer marine kjølesystemer, har inngått en strategisk samarbeidsavtale med danske SonFlow, som produserer platevarmevekslere og er eid av tidligere Sondex-grunnlegger og -eier Aage Soendergaard Nilsen.



Gjennom samarbeidsavtalen skal Hydroniq Coolers integrere SonFlows platevarmevekslere og pumper i Ålesund-selskapets produkttilbud overfor skipseiere, -verft og -designere innen maritim sektor og shippingnæringen.



MER KOMPLETT PORTEFØLJE

– Gjennom denne samarbeidsavtalen gir vi redere tilgang til en enda mer komplett portefølje av marine kjølesystemer. Det vil gi verft og redere større valgmulighet til å skreddersy pakker og løsninger som er optimale for behovene til hvert individuelle fartøy, sier Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.



I de ovennevnte pakkene kan platevarmevekslerne og pumper kombineres med hensyn til trykkfall og gjennomstrømningshastighet for å gi den beste og mest effektive løsningen.



Hovedkontoret til til Hydroniq Coolers ligger i Ålesund. Selskapet er kjent for sine svært energieffektive teknologier for sjøvannskjøling, inkludert den skrogintegrerte sjøvannskjøleren «Rack» og den vedlikeholdsvennlige «Pleat», hvor ett kjøleelement tilsvarer omtrent 15 plater i en tradisjonell platevarmeveksler. Systemene anvendes for å redusere temperaturen til skipets hovedmotor andre kritiske støttesystemer ved hjelp av sjøvann.



ENERGIEFFEKTIVE PUMPESYSTEMER

I løpet av de ti siste årene har SonFlow utvikle svært energieffektive pumpesystemer under merkenavnet DanPumps, som anvendes i en rekke bransjer. Selskapet har nylig utvidet produktporteføljen til å inkludere høyeffektive platevarmevekslere.



Tester har vist at platene fra SonFlows varmevekslere har en termisk effektivitet som er opptil 15 prosent høyere enn tilsvarende platevarmevekslere fra konkurrerende virksomheter. Designet på SonFlows plater betyr også at de egner seg svært godt også for høyt driftstrykk.

– Med klimautfordringene verden står overfor bør installerte varmevekslere og pumper være enda mer energieffektive og miljøvennlige. De må utnytte energien bedre, og resultere i utskifting av gamle og ineffektive platevarmevekslere og pumper. I mange tilfeller kan vi tilby å erstatte de de gamle platepakkene med nye, energieffektive pater, uten å måtte bytte ut rammen og rørsystemene til platevarmeveksleren, sier Aage Soendergaard Nilsen, administrerende direktør i SonFlow.



SonFlows hovedkontor or produksjonsanlegg ligger i Kolding, Danmark. ,

– Våre Pleat og Rack sjøvannskjølere er den foretrukne teknologien for det store flertallet av kundene våre. Imidlertid er det noen som også foretrekker tradisjonelle platevarmevekslere, og det kan vi altså nå tilby gjennom samarbeidet med SonFlow, sier Inge Bøen.