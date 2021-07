Hydroniq Coolers skal lever til Sølvtrans-duo

To nye brønnbåter til Sølvtrans får utstyr fra Hydroniq Coolers. Illustrasjon: Sølvtrans.

Aas Mek. Verksted har tildelt Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers kontrakter for å levere det marine kjølesystemet til to brønnbåter som verftet bygger for Sølvtrans.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets skrog-integrerte “Rack” sjøvannskjøler til de to brønnbåtene som er henholdsvis nybygg nummer 211 og 212 fra Aas Mek. Verksted.



Aas Mek. Verksted, og indirekte Sølvtrans, har også valgt Hydroniq Coolers’ skrogintegrerte sjøvannskjølesystem for nybyggene 208-210, 204, 200 og 199.



«Rack» sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å oppta verdifull plass i maskinrommet. Dette er en foretrukket løsning for både mannskap og reder.



MANGEÅRIG PARTNERSKAP

– Det mangeårige partnerskapet Aas Mek. Verksted har etablert med Sølvtrans så vel som med sentrale lokale leverandører som Hydroniq Coolers, er det nærmeste bransjen har kommet samlebåndsproduksjon av brønnbåter. Vi er svært stolte over at vi igjen er valgt som leverandør av det marine kjølesystemet, sier Jan Inge Johannesen, salgssjef hos Hydroniq Coolers.



I likhet med nybygg 208, 209 og 210 vil de to seneste nybyggene ta i bruk en nykomponert «Rack»-kjøleenhet som Hydroniq Coolers har utviklet sammen med Aas Mek. Verksted og Sølvtrans. Målet har vært å ytterligere øke systemets operasjonelle fleksibilitet ved å anvende tre kjølesystemer i hver enhet, sammenliknet med den vanlige konfigurasjonen med to systemer. Tre kjølesystemer fjerner i tillegg behovet for en ekstern platevarmeveksler som er tilkoblet kjøleenheten.



SØSTERSKIP

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille sjøvannskjølerne ved selskapets hovedkvarter utenfor Ålesund og levere det til Aas Mek. Verft i Vestnes, Møre og Romsdal. Selskapet skal levere sjøvannskjølerne i andre halvdel av 2022.



De to søsterskipene er av verftets eget design, type AAS 3002 ST. Hvert fartøy har en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter fordelt på to brønner. De er 76,96 meter lange, 17,8 meter brede og 5,8 meter dybde i riss. De to nybyggene skal leveres til Sølvtrans i løpet av 2023.



Hydroniq Coolers er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).