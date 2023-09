Hydroniqs kjølere valgt til 13 slepebåter

Marine kjølesystemer bruker sjøvann for å redusere for å redusere temperaturen i hovedmaskinrommet og for andre støttesystemer slik at motor og andre kritiske systemer ikke overopphetes.Hydroniq Coolers skal levere to av selskapets «Pleat» sjøvannskjølere til hver av de 13 slepebåtene som skal bygges.Hydroniq Coolers leverer sjøvannskjølerne som del av en kontrakt med Sojitz Machinery Corporation i Japan som er underleverandør til motorleverandøren til de 13 fartøyene. Hydroniq Coolers har ikke oppgitt verdien på kontrakten.– Vi har levert Pleat-kjøleren vår til mange slepebåter som PSA Marine nå operer. Faktisk var PSA Marine det første selskapet noensinne som prøvde Pleat-kjøleren. Vi er svært glade for å bli valgt som leverandør til disse 13 slepebåtene gjennom samarbeidet vårt med Sojitz Machinery Corporation, sier Magnar Kvalheim, salgssjef hos Hydroniq Coolers.PSA Marine er ledende leverandør av taubåt- og lostjenester med flaggskipoperasjonene sine i Singapore. Selskapet har en moderne flåte på 70 slepebåter og har i tillegg tilstedeværelse i Peru, Europa, Bangladesh, Kina, Hong Kong, Taiwan, Oman og Sørøst Asia.Pleat er en varmevekslerløsning som kommer i en rekke ulike størrelser og brukes til sentralkjøling, kjøling av støttesystemer, en ulike kombinasjoner av motorkjøling. Pleat-kjøleren er en modulbasert kjøler i titan, med et designtrykk på 6 bar.Pleat-kjøleren har lange serviceintervaller og er svært enkelt å demontere, rengjøre og sammenstille for å gjennomføre vedlikehold. Det gjør det enkelt for mannskapet om bord å rengjøre kjølesystemet mens man er til havs.Nylig lanserte Hydroniq Coolers en online konfigurator som lar skipsdesignere, verft og redere identifisere den optimale konfigurasjonen av sjøvannskjølere for deres spesifikke fartøy.– Det er et lett tilgjengelig online verktøy som gjør det mulig for brukere å raskt finne det mest optimale kjølesystemet for deres spesifikke fartøy. Verktøyet bidrar til å finne den nødvendige kjølekapasitetsløsningen som har lavest mulig investerings- og driftskostnader, sier Inge Bøen, administrerende direktør i Hydroniq Coolers.