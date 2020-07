Hydroniqs sjøvannskjølere til færøysk hekktråler

Den nye tråleren til Færøyane bygges av Vard Brattvaag og skal leverews i andre kvartal 2022. Illustrasjon: Hydroniq.

Ålesund-selskapet Hydroniq Coolers har inngått en kontrakt med Vard for å levere marine sjøvannskjølere til en hekktråler som verftsgruppen bygger for P/F Akraberg, et datterselskap av det færøyske trålrederiet Framherji.



– Dette er faktisk første gang vi leverer teknologien vår til et rederi på Færøyene. Vi håper dette kan åpne nye dører for oss, sier Arnt Ove Austnes, salgssjef hos Hydroniq Coolers i en pressemelding.



LEDENDE OG INNOVATIVT

P/F Akraberg er et datterselskap av Framherji, som er et av de ledende og mest innovative fangstselskapene på Færøyene. Selskapet, som holder til i Fuglafjørður, er sammen med sine datterselskaper eier og operatør av seks fiskebåter med fangstrettigheter i færøyske og internasjonale farvann. Konsernet fokuserer på fiske av bunnfisk og pelagiske fiskearter.



Hydroniq Coolers skal levere selskapets «Rack» sjøvannskjølesystem til hekktråleren. Denne typen marin sjøvannskjøler er integrert i skroget under fartøyets hovedmaskinrom, hvor det reduserer temperaturen til skipets hovedmotor og andre støttesystemer ved hjelp av sjøvann, men uten å ta opp verdifull plass i maskinrommet. I tillegg trenger man ikke å dokke skipet for vedlikehold og rengjøring av «Rack»-systemet ettersom kjølerne kan løftes inn i maskinrommet selv når man er til sjøs.



BYGGES I BRATTVÅG

Hydroniq Coolers skal produsere og sammenstille utstyret ved selskapets hovedkvarter på Ellingsøy utenfor Ålesund og levere det til Vard Brattvaag. Selskapet har ikke oppgitt verdien på kontrakten.



Hekktråleren er av VARD 8 03 design, som er en videreutvikling av VARD 8 02 og utviklet av Vard Design i Ålesund. Fartøyet vil være tilrettelagt for trippeltråling og ha en lengde på 84 meter og er 16,7 meter bred. Tråleren skal utstyres med et hybrid fremdriftssystem bestående av både dieselmekanisk og dieselelektrisk fremdrift, inkludert batteripakke.



Tråleren skal utstyres med den nyeste teknologien, utstyret og løsningene for produksjon om bord. For å sikre høy kvalitet på fisken vil all fangst behandles om bord og deretter pakket og lagres i fryse eller kjølerom, og fiskeavfallet blir lagret i spesialiserte ensilasjetanker, før det losses i havn. Lastekapasiteten for fryste produkter vil være omtrent 2000 kubikkmeter fordelt på to dekk, i tillegg til ensilasjekapasitet på omlag 550 kubikkmeter.



Fartøyet skal etter plan leveres fra Vard Brattvaag i andre kvartal 2022.



LAVE UTSLIPP

– Vår energieffektive Rack sjøvannskjøler bidrar til å holde drivstofforbruk og tilhørende utslipp så lave som mulig. Systemet holder derfor riktig profil for en tråler som er designet for å sikre full biomasseutnyttelse fra hver fangst og bringe den i land med minst mulig miljøfotavtrykk, legger Austnes til.



Hydroniq Coolers er eid er eid av investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS). Navnet «Hydroniq» henspiller på temperaturregulering ved bruk av væske.