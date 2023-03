Innovativ husbåt imponerte NTNU-ingeniører

Vinnerlaget Havkattene fra Bergen katedralskole. Foto: Geir Mogen

Over 170 elever fra videregående skoler deltok i Ocean Space Race, en årlig havforskningskonkurranse i regi av NTNU og SINTEF. Havkattene fra Bergen Katedralskole var laget som stakk av med førsteplassen for sin innovative båtløsning.



Ocean Space Race er en konkurranse for videregåendelever med mål om å øke kunnskapen og interessen for havet. I regi av NTNU Institutt for marin teknikk, SINTEF Ocean og med støtte fra Equinor Morgendagens helter, har 170 elever fordelt på 38 lag fra 11 videregående skoler forsket på alt fra selvkjørende droneskip til flytende vindmøller.



Fredag 10. mars var ingeniørspirene samlet for å vise frem løsningene sine i Nord-Europas største havbasseng på Tyholt i Trondheim. Havkattene fra Bergen Katedralskole var ett av lagene som til slutt kunne smykke seg med førsteplassen i åpen klasse. De har forsket på en husbåt drevet av fornybar

nergi som vindenergi og solenergi, med ønske om å skape en grønnere måte å reise og oppleve verden.



– Det har vært kjempegøy å delta og vi har lært mye. Det som er unikt med prosjektet vårt er at vi har bygget en seilende husbåtkatamaran, som tar hensyn til miljøet og utslipp. Vi har fordelt oppgavene på en veldig god måte. Noen har jobber med programmering av sensorene, mens andre har jobbet med byggedelen, sier Vilde Roald Strand fra Havkattene.



FINNER INSPIRASJON I HAVET

Hensikten med Ocean Space Race er å bidra til at flere ungdommer forstår mer om havet, havmiljøet, havets krefter og verdiskapingen som foregår i havet.

– Havet er en viktig del av løsningen på klimakrisen. Oslo-laget og de andre elevenes ideer viser en ekstraordinær innsats for å tenke nytt om bærekraftig bruk av havet i fremtiden, sier Sverre Steen, leder for Institutt for marin teknikk på NTNU.



ENORMT BEHOV FOR HAVEKSPERTER

Når vi nå står overfor et nytt industrielt eventyr til havs, trenger vi nysgjerrige og innovative unge talenter. Innenfor flytende havvind vil det skapes over 50.000 nye arbeidsplasser innen 2050, ifølge Menon Economics.



– Mange av fremtidens viktigste helter sitter i klasserommene. Gjennom Ocean Space Race viser elevene at de tør å tenke annerledes og ønsker å gjøre en forskjell. Det har vært utrolig gøy å se så mange dedikerte og engasjerte ungdommer gjøre et dypdykk i teknologi til havs, sier Thea Moen, sponsorsjef i Equinor Morgendagens helter.



Konkurransen skal gi videregående elever en smak på hva livet som ingeniør innebærer og skal motivere de til å ta en ingeniørutdanning i fremtiden, spesielt innen marintekniske fag.

Resultater i Ocean Space Race 2023



Her er vinnerne av de ulike klassene i Ocean Space Race 2023



Havforskeren (maks score = 30 poeng)

1. – Strinda vgs., TyholtTårnet, 29,3 poeng

2. – Strinda vgs., Blåseforskerne, 28,7 poeng

3. – Bergen Katedralskole, IsBerg, 27,8 poeng



Vindturbin (Maks score = 70 poeng)

1. – Elvebakken vgs., Snurrebæss, 63,3 poeng

2. – Elvebakken vgs., Vindbøllene, 62,4 poeng

3. – Elvebakken vgs., Diode Bros, 61,8 poeng



Åpen klasse

1. – Bergen Katedralskole, Havkattene, 28.5 poeng

2. – Lørenskog vgs., Babyshark, 28.2 poeng

3. – Bergen Katedralskole, Cavoc, 27.5 poeng



Skipsdesigneren:

Best stabilitet: Stord vgs., Waveriders, 0,0099 cm

Raskeste båt: Lørenskog vgs., Pusur, 29.81 sek

Beste manøvrering: Vestby vgs., Bastøsnegla, 63,78 sek



Finalister i Skipsdesignerklassen, fartsfinalen:

Jessheim vgs., Gloryboys

Lørenskog vgs., Appelsinbåt

Lørenskog vgs., Pusur

Vestby vgs., Bastøsnegla

Vestby vgs., Navem Maris



Bastøsnegla trakk det lengste strået, og kom først inn i fartfinalen og vant også det gjeve trofeet Den unge skipsdesigneren - et Gokstadskip med en plakett, samt pengepremie.



Navem Maris kom inn som nummer to. Appelsinbåt og Pusur ble hendholdsvis nummer 3 og 4.