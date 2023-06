Internasjonal pris til Vard

Vard har fått pris for sitt Ocean Charger-konsept. Pressefoto

Ocean Charger-konseptet har blitt kåret til Vessel Charging Innovation of the year under årets Electric & Hybrid Marine Awards i Amsterdam.

– Vi er veldig takknemlige og motiverte av denne prisen, og den driver oss til å fortsette vår reise mot nullutslippsfartøy. For oss er det også en bekreftelse fra industrien og markedet om at denne løsningen er en sentral brikke i den grønne omstillingen for skipsdrift, og en viktig del av vår ZeroClass-strategi, sier Håvard Lien, Vice President Research & Innovation i Vard i en pressemelding.



Leder an i den grønne maritime omstillingen

Ocean Charger-konseptet ble offisielt lansert i februar i år med en samling av alle involverte partnere i Ålesund. Nå, med et sterkt konsortium av industri- og forskningspartnere, leder Vard an fra forskning til testing, validering og kommersialisering av nye teknologiske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore.

Arbeidet skal utføres over tre år. Vard Design skal lede arbeidet sammen med søsterselskapene Seaonics og Vard Electro, partnere Rem Offshore, Solstad Offshore, SINTEF Energi, SINTEF Ocean, DigiCat, Sustainable Energy, Equinor, Source Galileo Norge, Corvus Energy, Plug, Shoreline, Sustainable Energy, University av Bergen, Norce og Maritime CleanTech.



Grønn Plattform

I desember 2022 ble Ocean Charger-konseptet tildelt 38 millioner kroner gjennom den norske regjeringens støtteordning Grønn Plattform. Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte det nye prosjektet på en pressekonferanse i Oslo:

– Vi gjennomfører den største omstillingen av norsk økonomi noensinne. Alt skal bli grønnere. Det er private bedrifter som skal gå foran i denne transformasjonen, med det offentlige som støttespiller, sa Vestre.

I årene som kommer vil en ny betydelig maritim infrastruktur utvikles og bygges for havvindindustrien i Norge. Basert på utviklingen for andre segmenter har batterier vist seg å være den mest modne teknologien for null- eller lavutslippsfartøy. Denne teknologien utgjør grunnlaget for utviklingen av Ocean Charger-prosjektet. Ved å koble fartøy til strømnettet i vindparken og lade batterier regelmessig, vil operativ tilgjengelighet av utslippsfri fartøysdrift sikres. Målet er å drive drift på feltet uten å bruke noen ekstra energikilder.