To internasjonale priser til Vard

Vard er tildelt to priser på konferansen OSJ i London. Vard fikk Offshore Energy vessel of the year for CSOV sammen med partnerne Rem Purus og Ocean Infinity.



Prisene ble delt ut på The Annual Offshore support journal conference i London. Konferansen er det største forumet for rederier, operatører, skipsbyggere, befraktere og leverandører på tvers av OSV sektoren globalt



ÅRETS OFFSHORE ENERGIFARTØY

Prisen går til eier, designer og byggherre av et offshore energifartøy som har satt bransjestandarder gjennom innovativ design og effektiv drift. Rem Power er bygget for Rem Purus av Vard Shipyards Romania Braila og Vard Søviknes, og designet av Vard.



Rem Power er et dieselelektrisk og batterihybrid Construction Service Operation Vessel (CSOV), med innovative Rim Drive thrustere fra Kongsberg, og klargjort for Ocean Charger prosjektet for å muliggjøre lading i offshore vindparker.



– Prisen er en stor anerkjennelse til både designer, verft og rederi som sammen med en rekke innovative leverandører har utviklet Rem Power til et fartøy som har satt en ny standard innenfor konstruksjon og servicefartøy for havvind. Vi i Rem er stolte av å kunne dele denne prisen med alle som har bidratt, og gleder oss over at et dette er et ekte produkt fra den verdensledende maritime klyngen på Sunnmøre, sier Lars Conradi Andersen, CEO i Rem Offshore



OCEAN INFINITY – OFFSHORE RENEWABLE AWARD

Prisen går til et selskap, prosjekt eller produkt som har gitt et vesentlig bidrag til utviklingen av fornybarmarkedet til havs. Gratulerer til Ocean Infinity for Ocean Infinity for deres flåte av OSV-er, som er utnytte mulighetene for fjernkontroll og autonome teknologier for å forbedre effektiviteten i logistikk og redusere CO2- og drivhusgassutslippene.



Fartøyene er designet av Vard, bygget, utrustet, ferdigstilt og lever fra Vard Vung TauVard Vung Tau i Vietnam i Vietnam og Vard Søviknes.



Kommersiell direktør i Ocean Infinity, Maxine Even, kommenterer prisen:

– Ocean Infinity ble etablert for sju år siden med en sterk tro på at null karbonutslipp ikke handler om å kompensere, men om å prioritere reduksjon av utslipp og begrense restutslipp. Helt fra starten av har vi vært stolte av å støtte den voksende sektoren innen fornybar energi som leverer ren energi til millioner av hjem.



Alle deler av offshore energibransjen arbeider for å redusere miljøpåvirkningen av sin virksomhet. Gjennom bruk av fjern- og robotteknologi foredler vi datainnsamling og inspeksjonsoperasjoner for å gi et tryggere lavutslippalternativ i offshore fornybarsektoren.



– ANERKJENNELSEN AV VARD

Vice Presidents i Sales and Marketing i Vard, Runar Vågnes og Christian Utvik er stolte av de to prisene:



– Anerkjennelsen av Vardgruppen som en global designer og skipsbygger med en integrert med en integrert verdikjede er svært viktig for oss. Disse prisene viser at vi sammen med kundene våre er på rett vei er for å muliggjøre bærekraftig virksomhet til sjøs og oppfylle visjonen vår om å lede det grønne skiftet og den teknologiske utviklingen av den maritime industrien.



Ronny Pål Kvalsvik fra Rem Purus og Christian Utvik er stolte av prisene. Foto: Vard. Runar Vågnes frå Vard. Foto: Vard. Rem Power.