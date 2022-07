Intership kontraherer to store brønnbåter

Intership ble etablert i 2014 og har erfart solid vekst siden oppstarten.

Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk.

Etter overtakelsen av nybyggene fra Sefine vil den totale flåtekapasiteten i Intership være på om lag 26,200 kbm fordelt på elleve brønnbåter, og vil med dette nybyggingsprogrammet være et av de ledende brønnbåtrederiene.

Fartøyene opererer i Norge, Chile, Skottland, og på øst- og vestkysten av Canada.

Nybyggene som er henholdsvis 6500 kubikkmeter og 4000 kbm, vil brukes som ordinære brønnbåter, men kan også benyttes som behandlingsfartøy. De to fartøyene vil være hybridbåter med betydelige batteripakker som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav og skal fullspekkes med norsk utstyr. Begge båtene leveres i løpet av tredje kvartal 2024, der det største fartøyet skal inn på en fast avtale for en større oppdretter.Rederiet har i tillegg to fartøy under bygging ved det spanske verftet Zamakona, hvorav det ene skal leveres i høsten 2022 og det andre våren 2023. Begge fartøyene vil gå direkte inn på avtaler med oppdrettere like etter levering.De 2 brønnbåtene representerer en investering på ca. 1,2 milliard kroner. I tillegg har selskapet altså ytterligere 2 båter under bygging. Totalinvesteringen for hele byggeprogrammet er på ca. 2 milliarder kroner.De fire fartøyene som rederiet nå har i ordre, har en betydelig andel norsk innhold. Til nå er det bestilt norsk utstyr for rundt 300 millioner kroner fordelt på de to første brønnbåtene. Rederiet opplyser at det foreløpig er avklart norsk utstyr for over 400 millioner på de to siste, og at det er mulig at det vil bli mer etter hvert.– Satsingen er resultatet av en stor laginnsats av hele organisasjonen, med Joar Gjerde, Håvard Grøntvedt og Benjamin Reite i spissen. Dette teamet har igjen vist sin slagkraft i det internasjonale markedet i konkurranse med de største aktørene i bransjen sier daglig leder Ole Peter BrandalIntership har siden 2016 ledet an utviklingen innenfor ferskvannsbehandling av lus og AGD (amøbegjellesykdom) ved bruk av omvendt osmosesystem. I løpet av de seks siste årene har selskapet opparbeidet seg omfattende operasjonell erfaring i ferskvannsproduksjon og ferskvannsbehandling. Erfaringen er videre brukt til å aktivt utvikle og forbedre eksisterende og planlagte system. Resultatet er et spesialdesignet omvendt osmosesystem for brønnbåt, som gir en svært effektiv, rimelig og miljøvennlig metode for lus- og AGD behandling av oppdrettsfisk.COO Kjetil Opshaug er mannen bak selskapets satsing på ferskvannsbehandling med ferskvann produsert ombord. Siden det første anlegget ble montert ombord i «Inter Caledonia» i 2016, har han i lag med teamet sitt stått for en rekke tilpasninger og videreutviklinger av system rundt selve ferskvannsproduksjonen. Nybyggene representerer en ytterligere utvikling av teknologien.– Med vår metode for ferskvannsbehandling oppnår vi svært god score på alle velferdsindikatorer og fisken tar til seg fôr like etter behandling. Metoden har gevinster i form av både økonomi, fiskevelferd og miljø, sier Opshaug– Vår flåte opererer globalt, og investeringene vil bekrefte vår posisjon som en internasjonal aktør med en av de mest moderne og avanserte flåtene i verden. En av årsakene til at vi kan sikre våre kunder tilgjengelighet, høy kapasitet og effektivitet til enhver tid er valg av norske skipdesignere og utstyrsleverandører. De er ledende på teknologi til oppdrettsbransjen, avslutter Ole Peter Brandal, daglig leder i Intership.