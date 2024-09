Intership/Aquaship kjøper brønnbåt og inngår avtale

Første last som “Inter Nordic”. Foto: Intership

Brønnbåtrederiet Intership/Aquaship med kontor på Hareid/i Kristiansund har nylig overtatt brønnbåten «Lifjell» fra Brønnbåt Nord. I forbindelse med overtagelsen skiftet brønnbåten navn til «Inter Nordic». «Inter Nordic» vil gå direkte inn på en lengre avtale med en større norsk oppdretter.



«Inter Nordic» ble bygget på Aas Mekaniske Verksted og ble levert i 2012. Brønnbåten har et volum på 1,500 m3 og har de siste årene vært eid og operert av brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord. «Inter Nordic» vil bli det andre fartøyet Intership/Aquaship kjøper på kort tid, der begge fartøyene fortsetter sin operasjon i Norge. Det første fartøyet ble kunngjort i juni, der brønnbåten «Bjørg Pauline» ble kjøpt fra Nordlaks.



Med overtakelsen og oppstarten av den nye avtalen blir «Inter Nordic» det sjette fartøyet Intership/Aquaship har i operasjon på langtidsavtaler i Norge.



ET GODT SUPPLEMENT

«Inter Nordic» blir et godt supplement til vår flåte og vår operasjon. Dette blir det andre fartøyet vi kjøper innenfor kort tid. Begge de to fartøyene skal opereres i tett samarbeid med solide norske oppdrettere. Her er det lite som er tilfeldig, de to oppkjøpene, kundene vi plasserer de hos og området de skal operere i, hører alt til vår strategi for videre vekst, sier Ole Peter Brandal, Administrerende Direktør i Intership/Aquaship.



INTERSHIP/AQUASHIP

Intership og Aquaship slo seg sammen i desember 2023 og er en ledende global operatør av fartøy innenfor akvakultursegmentet.



Inkludert fire nybygg har selskapet en flåte bestående av 39 fartøy, deriblant brønnbåter for levende fisk, bløggebåter, «utility»-båter, fôrbåter og servicebåter.



Selskapet har nesten 700 ansatte med betydelig tilstedeværelse både i Norge, Skottland, Chile, Canada og Irland. Selskapet tilbyr en moderne flåte med innovativ teknologi for bærekraftig håndtering, behandling og transport av fisk.