Investerer 50 millioner i Zinus

Om Zinus

Zinus AS er en global leder innen design og produksjon av kabelhåndteringssystemer og autonome landstrømsløsninger for maritim industri.

Med et sterkt fokus på bærekraft støtter Zinus den globale energiomstillingen ved å levere nullutslippsteknologier som kombinerer funksjonalitet, effektivitet og estetisk design.

elskapet ble etablert i 2018 og har hovedkontor på Bømlo, Norge.

Om Eastern Pacific Shipping (EPS)

Med over 60 års historie er Eastern Pacific Shipping Pte. Ltd. (EPS) et ledende shippingselskap som fokuserer på grønn og teknologidrevet vekst.

Selskapet, med hovedkontor i Singapore, opererer over 250 fartøy og har 70 nybygg under bestilling.

6000 ansatte til sjøs og på land håndterer en allsidig flåte på 21 millioner dødvekttonn fordelt på tre kjerneområder: containerskip, tørrlast og tankskip.

EPS Ventures er selskapets venturearm for bedriftsinvesteringer.

Om Nysnø Klimainvesteringer

Nysnø Klimainvesteringer er statens klimainvesteringsselskap.

Nysnø investerer i selskaper og fond med teknologi som reduserer klimagassutslipp. Med en forvaltningskapital på 5,4 milliarder kroner investerer Nysnø i fornybar energi, digitale teknologier, ressurseffektivitet, bærekraftig forbruk og sirkulær økonomi.

Selskapet har hovedkontor i Stavanger og eies av Nærings- og fiskeridepartementet.

– De nye medeierne tilfører betydelig styrke til selskapet vårt, noe som gjør det mulig for oss å akselerere veksten og videreutvikle bærekraftige maritime teknologier, sier Endre Eidsvik, administrerende direktør i Zinus.Denne rettede emisjonen på 50 millioner kroner sikrer EPS Ventures, investeringsarmen til Eastern Pacific Shipping (EPS), og Nysnø plass som aksjonærer i Zinus. Begge investorene vil også ta sete i selskapets styre, noe som ytterligere forsterker deres bidrag til selskapet. De eksisterende aksjonærene – LOS Gruppen, Eviny Ventures og DSD – vil beholde sine aksjeposter og fortsette å støtte selskapets visjon og vekststrategi.Zinus er anerkjent som en ledende utvikler og leverandør av innovative ladeløsninger og landstrømsystemer. Dette er teknologier som er avgjørende for å redusere karbonavtrykket i den maritime industrien. Tilgang til landstrøm gjør det mulig for skip å slå av fossildrevne motorer under havneopphold, noe som reduserer CO₂-utslippene betydelig. Utvidelse av ladeinfrastrukturen støtter også bruken av hybride og helelektriske fartøy for transport av både last og passasjerer, med minimale eller ingen klimagassutslipp.– Våre nye investorer tilfører nødvendig kapital og kompetanse for å drive innovasjon og vekst, samtidig som de deler vårt engasjement for å fremme landstrømløsninger i skipsfarten. Med deres omfattende maritime ekspertise og globale nettverk er vi godt posisjonert for å akselerere vår internasjonale ekspansjon. Allerede etablert i mer enn ti land med våre leveranser fortsetter vi å introdusere våre bærekraftige teknologier i nye markeder over hele verden, sier Endre Eidsvik, administrerende direktør i Zinus.– Vi planlegger å rekruttere 15 nye ansatte i 2025, og utvide teamet fra 50 til 65 for å støtte og styrke denne veksten, legger Eidsvik til.EPS, et av verdens største privateide shipping-selskaper, er dedikert til å fremme maritim innovasjon gjennom sin venturearm EPS Ventures, som investerer i transformative teknologier og bærekraftige løsninger. Nysnø investerer i selskaper med teknologi som reduserer klimagassutslipp.Å investere i Zinus er i tråd med vårt oppdrag om å støtte innovative løsninger som fremmer bærekraft i den maritime industrien. Landstrømløsninger er avgjørende for å redusere karbonavtrykket fra global skipsfart og Zinus har bevist at de er en ledende aktør på dette området. Vi er begeistret for å samarbeide med Zinus og Nysnø for å akselerere innføringen av teknologi som driver avkarboniseringen av den maritime sektoren, sier Gary Ong, investeringssjef i EPS Ventures.– Med innovative teknologiløsninger adresserer Zinus en kritisk utfordring i skipsfarten, som står for 3 prosent av de globale utslippene. Norges styrke i maritim sektor gir en unik mulighet, og Zinus, med base på Bømlo, har oppnådd en fremtredende global posisjon. Vår investering søker å støtte deres internasjonale vekst og bidra til avkarbonisering av sektoren, sier Yvonne Silden Langlo, Senior Investment Manager i Nysnø.– EPS Ventures’ og Nysnøs inntreden i Zinus er en kraftig anerkjennelse av teknologien vår og den viktige rollen den spiller i å avkarbonisere global skipsfart. Deres investering er både en sterk industriell og offentlig støtte til vår misjon: Å levere de mest innovative, effektive og brukervennlige løsningene for en elektrifisert verden, sier Endre Eidsvik, administrerende direktør i Zinus.