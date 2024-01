Investerer i dieselteknikk

Jan Roger Lillevik overhaler dieselutstyr. Foto: Lønsethagen Elektro-Diesel

For båteiere og redere er kvalitet og driftssikkerhet viktig, og dette har stor betydning for økonomisk resultat. Lønsethagen Elektro-Diesel er et Bosch Diesel Center med spesialisert kompetanse innenfor diesel-teknikk til båter og tyngre maritimt dieselutstyr, samt personbiler, tyngre kjøretøy, anleggsmaskiner og landbruksmaskiner.



Når kunder har utfordringer med sitt dieselutstyr, kan selskapet bistå med fagmessig diagnostikk, og identifisere årsaken til problemene raskt og nøyaktig. Samtidig kan verkstedet oppdage utfordringer før de blir faktiske problemer. Selskapet tar imot dieselutstyr fra hele landet, og er et sertifisert Bosch Diesel Center.



NY TESTBENK

Janne Lønsethagen, daglig leder, forteller at de har investert i en ny testbenk for dieselutstyr, for å kunne teste den nyeste og reneste dieselteknologien raskt og effektivt.



– Testbenken bidrar også til at vi kan jobbe mot FNs bærekraftsmål nr. 12, «Ansvarlig forbruk og produksjon», sier hun.



Lønsethagen Elektro-Diesel kontrollerer og reparerer arbeid på merker som Yanmar og Mitsubishi. Selskapet tar også alt av de nyeste Bosch common-rail systemer.



OGSÅ GAMMELT MEKANISK UTSTYR

Hun forteller videre at Lønsethagen er eksperter på tyngre pumper og brennstoffventiler, som Woodward L’orange og Bryce. Selv om det er mye moderne diesel utstyr som kommer inn, reparerer de ennå mye gammelt mekanisk utstyr fra 70-80 tallet. Det meste klarer de å skaffe deler til ennå.



Selskapet lagerfører dyser og pumpedeler til de fleste hoved- og hjelpemotorer. Ikke-lagerførte deler skaffes raskt fra leverandører i inn- og utland. Lønsethagen har kunder i maritim næring langs hele norskekysten, og de ansatte har lang erfaring innen reparasjon og vedlikehold av skipsdieselutstyr.