Inviterer til sjømatdate

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil samle sjømataktører fra hele verdikjeden. NFD

– Det er et mål for regjeringen å øke bearbeidingen av sjømat i Norge. Jeg vil samle sjømataktører fra hele verdikjeden – fra hav til bord. Sammen må vi snakke om hvordan vi får løftet opp og frem mer mat fra havet, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.



I mars samles alle som er interessert i norske råvarer og sjømat i Trondheim for Bocuse d’Or og Norway Seafood Festival. Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth vil sette sjømaten høyere på dagsorden, og varsler et sjømatarrangement mandag 18. mars.



– Jeg vil at vi skal både bearbeide og spise mer sjømat i Norge. Fremover må vi få en bred diskusjon om rammevilkårene for hele sjømatindustrien, og vi må se dette i en helhetlig sammenheng – med hele næringa frem til forbruker, sier fiskeri- og havminister Myrseth.