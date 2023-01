Isolert og oppvarmet hall har stor betydning

Det er første gang at det trondheimsbaserte rederiet har benyttet seg av tørrdokka i Nærøysund. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Da rederiet observerte utfordringer med bokskjølere på søsterskipene, besluttet rederiet BOA å dokke slepefartøyet BOA Balder for sjekk. Valget falt på den vinterisolerte tørrdokka til Moen Verft på Ottersøy i Nærøysund hvor sjøvarme, og avfukting sikrer stabilt inneklima og behagelige arbeidsforhold året rundt.



– Man kan ikke undervurdere det å ligge i dokk inne i en isolert og oppvarmet hall, først og fremst med tanke på malingsarbeider. Men det har direkte innflytelse på det meste av arbeidet som skal utføres. Ikke minst har besetningen vår påpekt hvor greit det er å jobbe ute på dekk når man er under tak og i le for vær og vind, sier Ingebrigt Andøl, teknisk inspektør i BOA.



IKKE SISTE GANG

Det er første gang at det trondheimsbaserte rederiet har benyttet seg av tørrdokka i Nærøysund. Andøls erfaringer fra oppholdet med BOA Balder, gjør at han ikke tror det blir siste gang rederiets fartøyer dokkes i Ottersøy.



– Vi opplevde kommunikasjonen med verftet på forhånd som enkel, grei og avklarende – og det kan man trygt si ble videreført under selve oppholdet. Våre ønsker ble tatt tak i, og kommunisert i god tid før arbeid ble påbegynt. Arbeidet ble utført og ferdigstilt til de tider som verftet hadde satt på forhånd, og kvaliteten på arbeidet var også meget god, sier Andøl.



SNAKKE SEG SAMMEN

Operasjonsleder Arild Nubdal sier at Moen Verft har fokus på dialogen med rederiene, for å gjøre alle verkstedopphold effektive og forutsigbare for både kunde og verft.



– Vi prøver å ha et så tett samarbeid med kunden som mulig, fra vi får forespørselen og til båten går etter endt opphold. Profesjonalitene og den høye, faglige kompetansen som BOA besitter, gir oss tydelige og riktige bestillinger som gjør det enklere å planlegge og gjennomføre arbeidet, sier Nubdal.



Andøl sier at morgenmøtene ryddet unna små og større ting som dukket opp underveis. Åpenhet og daglig fakturautkast fra verftet bidro til god økonomisk kontroll under oppholdet. Rederiet framhever også tilretteleggingen for egne ansatte og rederiets servicepartnere. Spesielt framhever han renhold og fasiliteter på den stedlige brakkeriggen og den gode internettdekningen.



PÅ TOPPEN

– Her var det ingen problemer å jobbe på nettet med andre oppgaver enn akkurat selve dokkingen. Det er ikke noen selvfølge rundt om. Moen Verft Ottersøy ligger definitivt på toppen av vår liste når fremtidige verkstedopphold skal besluttes, sier Andøl.

Operasjonsleder Arild Nubdal ved Moen Verft. Foto: Moen Verft.