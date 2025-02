IWS Seawalker vinner prestisjefylt pris

Kongsberg Maritime feiret i 2024 50 år med skipsdesign, og med avdukingen av IWS “Seawalker” som fartøy nummer 1000.

Kongsberg Maritime er en ledende teknologipartner for den maritime industrien.

Selskapet har hovedkontor i Norge, ca 6500 ansatte, og produksjons-, salgs- og servicefasiliteter i 34 land.

Kongsberg Gruppen er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet i komplekse operasjoner og under ekstreme forhold.

Kongsberg samarbeider med globale kunder innen forsvars-, maritim-, energi-, fiskeri- og forsvarsindustrien.



Det 90 meter lange skipet er et av totalt seks Skywalker Class-skip i flåten til Integrated Wind Solutions (IWS) i Norge. Fartøyet er designet og utstyrt av Kongsberg Maritime, basert på selskapets skipsdesign UT 5519 DE. Prisen tildeles eier, designer og utbygger av et offshore konstruksjonsstøttefartøy som har «satt bransjestandarder gjennom innovativt design og effektiv drift».– Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med IWS. At vi sammen får denne prisen er helt fantastisk, sier Ronny Pål Kvalsvik, direktør for Kongsberg Maritime Ship Design.Disse fartøyene er en game-changer i havvindnæringen. Skywalker-klassen ble designet spesielt for havvind-operasjoner, med fokus på reduserte utslipp og økt bærekraft. Skipsdesignet UT 5519 DE har et nytt, dobbeltsidig skrog og fremdriftsoppsett som bygger på Kongsberg Maritimes mangeårige operasjonelle erfaring med og design av servicefartøy som minimerer utslipp og sikrer økt effektivitet.Kongsberg Maritime har omfattende leveranser til alle seks skipene i Skywalker-klassen. Selskapet har levert design, systemintegrasjon og fremdriftssystemer tilpasset det nye designet.Kongsberg Maritimes Dynamiske Posisjoneringssystem gjør det mulig for operatøren å benytte helautomatisk modus ved kjøring mellom turbiner på en forhåndsdefinert transittplan for maksimal effektivitet. Fartøyene har også fokus på mannskapets komfort ombord, noe som er avgjørende for arbeidsmiljø og produktivitet.