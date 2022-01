Jarle Bergs Sønner velger Evotec el-vinsjer

Jarle Berg er under bygging hos Larsnes Mek. Verksted AS med Skipskompetanse design. Illustrasjon: Skipskompetanse.

Entec-selskapet Evotec har blitt tildelt nok en kontrakt om å levere komplett vinsjepakke til en norsk fiskebåt. Denne gangen er det et nytt kystnotfartøy tilhørende Værøy-rederiet Jarle Bergs Sønner AS som får Evotec-utstyr om bord. Fartøyet får navnet etter far til rederne Trond og Børre Berg, og skipets navn blir da Jarle Berg.



Jarle Berg skal ut å seile fra høsten 2023 og er under bygging hos Larsnes Mek. Verksted AS med Skipskompetanse design. Rederiet er også involvert i landanlegget Brødrene Berg med foredling på Værøy. Fokus på fiskekvalitet og minimere miljøavtrykk har vært viktig ved valg av løsninger.



Evotec leverer vinsjer produsert i Norge med moderne drivlinje, Evotec MultiSoft med PM motorer og omformere. I tillegg til utsøkte dynamiske egenskaper og markedets høyeste virkningsgrad, gir Evotec MultiSoft store besparelser på vekt og plassbehov.



DET NORSKE CLUSTERET

Fartøyet Jarle Berg er et prosjekt som involverer det norske clusteret innen fiskeri, der bestillingen kommer fra reder i Værøy, designet er gjort av Skipskompetanse i Måløy, vinsjesystemet fra Evotec i Ulsteinvik, og fartøyet skal bygges hos Larsnes!



– Vi ønsker det beste av de beste, og derfor velger vi Norsk kvalitet på vårt nye fartøy. I generasjoner har vi drevet fiskeri fra vår lokasjon i Lofoten, og vi vet hva vi vil ha og hvordan det skal opereres. Vi har hatt en veldig god dialog med både skipsdesigner, verft og ikke minst leverandører, dette er nøkkelen til en operasjonell suksess, sier Trond Berg.



STOLTE

– Evotec har i løpet av det siste året inngått en rekke kontrakter innen fiskerisegmentet, og vi er stolte over at også Trond og Børre Berg, i Jarle Bergs Sønner AS, har valgt Evotec som leverandør sier Håkon Woldsund, salgssjef Fiskeri for Evotec.



– ENTEC er et vekstselskap som legger vekt på å utvikle effektive løsninger for kunden basert på bærekraftig teknologi, og hvor vann, enten det er ferskt eller salt, er en fellesnevner for alt det selskapene i Entec Group arbeider med.

Børre Berg og Trond Berg