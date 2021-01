Jeanett valgte sjøyrket på utdanningsmesse

Jeanett Farstad ble overbevist om at hun ville til sjøs allerede da hun var på utdanningsmesse i 10. klasse. Hun er en av flere unge sjøfolk som nå er maritim ambassadør og promoterer en yrkesvei på sjøen gjennom MaritimKarriere.no.



–Jeg har egentlig alltid likt meg nær sjøen, men før utdanningsmessen i 10. klasse hadde jeg ikke tenkt så mye over mulighetene til å jobbe til sjøs. Med en bestefar og onkel som alltid har jobbet på havet har jeg nok ubevisst påvirket av dem. Når jeg ser tilbake på det, kunne jeg ikke tenkt meg noen annen utdanningsvei, forteller hun.



Jeanett har en bachelor i nautikk fra NTNU i Ålesund. Hun har gått gradene som lærling i Havila Shipping, matrosvikar i Fjord 1 parallelt med studiene, så dekkskadett på taubåt i Buksér og Berging, før hun begynte som matros i Island Offshore i juli 2019, hvor hun fortsatt jobber.



VARIERTE ARBEIDSDAGER

Jeanett forteller om arbeidsdager med stor variasjon: – En vanlig arbeidsdag innebærer gjerne fortøyning, lasting og lossing av dekkslast og bulk, vedlikehold på dekk og brovakt. Jeg liker å finne løsninger når ting går litt annerledes enn man hadde tenkt på forhånd.



Hun trekker fram turnusen som noe særlig positivt: – Det er godt å ha fri når man har fri. Til tross for at hun setter pris på fritiden turnusen gir, har den også sine vanskelige sider. – Det mest utfordrende er å være borte fra de hjemme halve året. Det er mange ting man går glipp av.



STOR OPPLEVELSE

Å jobbe med oppbygningen av Johan Sverdrup-plattformen, trekker Jeanett fram som en stor opplevelse. Hun var med på prosjektet da hun jobbet på taubåt med å slepe og assistere lektere med seksjoner av Johan Sverdrup-plattformen, før den ble slept til oljefeltet.



– Har du tips til ungdom som sikter mot denne jobben?



– Sett deg mål og jobb mot dem. Selv har jeg har ikke hatt noen A4-vei for utdanningen, og er fremdeles deltidsstudent for å nå mitt mål å bli styrmann. Det viktigste er å sette seg mål og ikke gi opp. Jeanett ser positivt på fremtiden til maritim næring. Hun argumenterer med at det er næringer i vekst, og dessuten ser hun offshoremarkedet stabilisere seg.



Du kan lese mer om maritim utdanning og andre maritime ambassadører på MaritimKarriere.no.