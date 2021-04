Joint Venture i Japan for nullutslippsløsninger til skip

Corvus Energy har allerede signert den første store ordren i Japan for leveranse av Corvus batteri systemer til verdens første hel-elektriske tankbåt som er under bygging for det japanske rederiet Asahi Tanker. Foto: E5 Lab Inc. .

Energy, verdensledende leverandør av nullutslippsløsninger for den maritime industrien, har signert en joint venture-avtale med Sumitomo Corporation. Selskapet skal håndtere markedsføring, salg og service for Corvus Energys sine batterisystemer og brenselcellesystemer i det asiatiske markedet, hovedsakelig i Japan.



Det nye selskapet, Sumisho Corvus Energy Co., Ltd., vil ha en kapital på 100 millioner yen og eies 50 prosent av Sumitomo Corporation og 50% av Corvus Energy. Selskapet får hovedkontor i Tokyo.



– Vi er veldig glade for å samarbeide med et selskap som Sumitomo Corporation. De er et av verdens største handelshus og gjennom sin omfattende virksomhet er de med å lede verdens utvikling samtidig som de bidrar bredt til samfunnet, sier Geir Bjørkeli, administrerende direktør i Corvus Energy.



AVGJØRENDE

– Nullutslippsløsninger vil være avgjørende for skipsfartens fremtid for å redusere miljøpåvirkningen av CO 2 , NOx, SOx og partikler. Japan er et viktig marked for Corvus Energy og en stor del av vår fremtidige vekststrategi, fortsetter Bjørkeli.

– Japan har allerede kunngjort ambisiøse planer for å bli karbonnøytrale innen 2050, og Sumitomo vil være en verdifull partner for å kunne få våre løsninger ut til det asiatiske markedet.



Sumitomo Corporation og Corvus Energy har siden 2019 gjennomført markedsundersøkelser og salgsforberedende aktiviteter for maritime energilagringssystemer (ESS) i Japan og Asia. Sumisho Corvus Energy Co., Ltd. skal selge Corvus Energy sine produkter og tjenester, samt gi teknisk støtte etter leveransen. Selskapet vil stå for salg rettet mot den Japanske nærskipsfarten, men også salg mot andre typer fartøy der de kan dra nytte av det nettverket som Sumitomo Corporation har bygget opp gjennom omfattende handels og rederivirksomhet.



Joint Venture selskapet Sumisho Corvus Energy Co., Ltd. vil være operativt fra og med april 2021.

Corvus Energy Blue Whale energilagring system er ett av syv batterisystemer i Corvus Energy sin batteriportefølje Illustrasjon: Corvus Energy